Chen zlatý vo svetovom rekorde, Hanju bez medaily

Zlatý medailista Nathan Chen zo Spojených štátov, (uprostred) pózuje so strieborným medailistom Yumom Kagiyamom z Japonska (vľavo) a bronzovým medailistom Shomom Unom z Japonska počas slávnostného ceremoniálu po súťaži mužských sólistov v krasokorčuľovaní na ZOH 2022 10. februára 2022 v Pekingu. Foto: TASR/AP

Dvojnásobný obhajca olympijského titulu Juzuru Hanju z Japonska počas voľnej jazdy na ZOH 2022 v Pekingu vo štvrtok 10. februára 2022. Foto: TASR/AP

ZOH2022 v Pekingu - krasokorčuľovanie

muži - konečné poradie po voľných jazdách:



1. Nathan Chen (USA) 332,60 b. - svetový rekord,

2. Juma Kagijama 310,05,

3. Šoma Uno 293,00,

4. Juzuru Hanju (všetci Jap.) 283,21,

5. Cha Jun-Hwan (Kór. rep.) 282,38,

6. Jason Brown (USA) 281,24,

7. Daniel Grassl (Tal.) 278,07,

8. Jevgenij Semenenko (Rus.) 274,13,

9. Ťin Po-jang (Čína) 270,43,

10. Morisi Kvitelašvili (Gruz.) 268,62

Peking 10. februára (TASR) - Americký krasokorčuliar Nathan Chen získal na ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu v súťaži sólistov. Triumfoval vo svetovom rekorde 332,60 b. a odsunul za seba trojicu japonských konkurentov. Na druhom mieste skončil Juma Kagijama (310,05), bronz vybojoval Šona Umo (293,00). Dvojnásobný obhajca olympijského titulu Juzuru Hanju zostal bez medaily, po nevydarenom krátkom programe, po ktorom figuroval až na ôsmom mieste, sa vo voľných jazdách dokázal posunúť len na konečnú štvrtú priečku. Chen stanovil nové svetové rekordy aj v krátkom programe a vo voľných jazdách.Trojnásobný majster sveta viedol už po krátkom programe, v ktorom so ziskom 113,97 bodu utvoril nový svetový rekord. Prekonal doterajšie maximum japonského rivala Hanjua. Svoju suverenitu potvrdil Chen aj vo voľnej jazde, v ktorej očaril svojím precíteným vystúpením na pieseň Rocket Man od Eltona Johna. Na úvod začal s kombináciou štvoritého flipa s trojitým toeloopem a potom pridal druhý štvoritý flip. Pokračoval štvoritým lutzom a následne predviedol trojkombináciu trojitého flipu s výpadom, avšak už len s jednoduchým skokom na záver. Celkovo predviedol päť štvoritých skokov a za svoju voľnú jazdu dostal 218,63, čím takisto zlepšil svetové maximum. Stal sa prvým americkým olympijským šampiónom v súťaži mužov od ZOH 2010 vo Vancouveri, kde triumfoval Evan Lysacek. Zvíťazil absolútne suverénne, druhý Kagijama na neho stratil v celkovom súčte takmer 22 bodov. Tretí po KP Uno sa nedokázal posunúť a bral iba bronz po tom, ako dvakrát spadol.Hanjuovi nevyšla už prvá časť súťaže, v krátkom programe za priebežným lídrom zaostal takmer o dvadsať bodov (95,15), keď hneď v úvode neskočil štvoritý salchow. Olympijský šampión zo Soči 2014 i Pjongčangu 2018 sa pokúšal napraviť dojem vo voľnej jazde, kde riskoval a pokúsil sa o štvoritý axel, ktorý sa v súťaži doposiaľ žiadnemu krasokorčuliarovi nepodaril. Skončil však na ľade a spadol pri oboch štvoritých skokoch, ktoré si na začiatok jazdy naplánoval. Dokázal sa síce posunúť o štyri priečky, no tretiu olympijskú medailu do zbierky nepridal.povedal Hanju podľa AP.Z Európanov skončil najvyššie Talian Daniel Grassl, ktorý obsadil siedmu priečku so ziskom 278,07 b.