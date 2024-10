Chepngetichová zabehla v Chicagu svetový rekord v maratóne 2:09:56 h

Maratón v Chicagu:



muži: 1. John Korir (Keňa) 2:02:43 h, 2. Mohamed Esa (Et.) 2:04:39, 3. Amos Kipruto 2:04:50, 4. Vincent Ngetich 2:05:15, 5. Daniel Simiu Ebenyo (všetci Keňa) 2:06:04, 6. Kjóhei Hosoja (Jap.) 2:07:20



ženy: 1. Ruth Chepngetichová (Keňa) 2:09:56 h - svetový rekord, 2. Sutume Asefa Kebedeová (Et.) 2:17:32, 3. Irine Chebet Cheptaiová (Keňa) 2:17:51, 4. Buze Diribová (Et.) 2:20:22, 5. Joyciline Jepkosgeiová (Keňa) 2:20:51, 6. Degitu Azimerawová (Et.) 2:20:52;

Chicago 13. októbra (TASR) - Kenská atlétka Ruth Chepngetichová zabehla v Chicagu nový svetový rekord v maratóne 2:09:56 h. Predchádzajúce maximum zlepšila o takmer dve minúty, na konte ho mala Etiópčanka Tigist Assefová a mal hodnotu 2:11:53 z Berlína z minulého roku.Tridsaťročná Chepngetichová triumfovala v Chicagu aj v rokoch 2021 a 2022. Predtým sa stala majsterkou sveta v Dauhe 2019. Na stupňoch víťazov ju doplnili druhá Etiópčanka Sutume Asefa Kebedeová (2:17:32) a tretia Irine Chebet Cheptaiová z Kene (2:17:51). "" vyhlásila podľa AFP Chepngetichová, ktorá vzdala úctu svojmu krajanovi, ktorý pred rokom práve v Chicagu zlepšil svetový rekord v maratóne v kategórii mužov na 2:00:35, no o štyri mesiace neskôr zahynul pri autonehode.V súťaži mužov triumfoval taktiež Keňan, John Korir dosiahol čas 2:02:44 a pripísal si svoje prvé víťazstvo v kariére v maratóne. Na druhom mieste skončil Etiópčan Mohamed Esa (2:04:39), tretí bol ďalší Keňan Amos Kipruto (2:04:50).