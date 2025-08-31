< sekcia Šport
Cherki utrpel zranenie stehna a nezahrá si zhruba dva mesiace
Autor TASR
Brighton 31. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový krídelník Rayan Cherki utrpel zranenie stehna a čaká ho približne dvojmesačná absencia. V nedeľu to oznámil tréner Manchestru City Pep Guardiola.
Dvadsaťdvaročný Cherki posilnil anglický klub toto leto a stihol zaň nastúpiť len v úvodných dvoch stretnutiach Premier League. Zranenie si privodil tento týždeň počas tréningového procesu, vynechal tak už nedeľný duel 3. kola na pôde Brightonu (1:2).
Cherki vypadol aj z nominácie Francúzska na septembrové kvalifikačné zápasy MS 2026 proti Ukrajine a Islandu. V národnom tíme ho nahradil Hugo Ekitike, ktorý má po prestupe z Frankfurtu do Liverpoolu skvelú formu. V troch súťažných súbojoch strelil tri góly, pripomenula agentúra AP.