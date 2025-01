Chicago Fire začalo rokovať o príchode Neymara

New York 17. januára (TASR) - Americký futbalový klub Chicago Fire začal rokovať o príchode Neymara do svojho tímu. Zástupca Major League Soccer (MLS) si týmto krokom zabezpečil prednostné právo na 32-ročného brazílskeho útočníka, v prípade záujmu konkurenčných tímov je tak potrebný súhlas Chicaga na začiatok rokovaní. Kluby MLS môžu takýmto spôsobom zapísať na zoznam maximálne piatich hráčov.



Brazílčan je od leta 2023 hráčom saudskoarabského Al-Hilalu, pre početné zranenia stihol doteraz odohrať len sedem zápasov. Naposledy nastúpil na začiatku novembra, s klubom má zmluvu do júna 2025. Vedenie klubu nezaregistrovalo Neymara do druhej časti sezóny v Pro League, nastúpiť tak môže len v zápasoch ázijskej Ligy majstrov.



"Hráči Al-Hilalu môžu hrať za akýkoľvek tím v Európe. O Neymarovi nemôže nik pochybovať, je to svetová trieda. Pravdou však je, že fyzicky už nedokázal držať krok s tímom. Bohužiaľ, jeho situácia je zložitá. Je na ňom, ako rozhodne o svojej budúcnosti," cituje BBC trénera Al-Hilalu Jorgeho Jesusa.



Rokovania zástupcov Neymara s Chicagom sú v prvotnej fáze, klub pre neho pripravuje podobnú zmluvu, akú má Lionel Messi v Interi Miami. Ročne by mohol zarobiť približne 20 miliónov amerických dolárov.