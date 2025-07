Chicago podpísalo nováčikovskú zmluvu s draftovou trojkou Frondellom

Chicago 16. júla (TASR) - Vedenie klubu NHL Chicago Blackhawks podpísalo trojročnú nováčikovskú zmluvu so švédskym útočníkom Antonom Frondellom. Osemnásťročného centra si vybral v tohtoročnom drafte v 1. kole z tretieho miesta.



Frondell odohral v minulej sezóne 29 zápasov v základnej časti druhej najvyššej švédskej ligy (HockeyAllsvenskan) a získal 25 bodov (11+14). V play off pridal 16 stretnutí a dosiahol tri góly a štyri asistencie. Aj vďaka nemu Djurgarden postúpil späť medzi elitu.



Center pomohol Švédsku získať striebornú medailu na MS do 18 rokov v máji. V piatich dueloch strelil jeden gól a zaznamenal dve asistencie. Informáciu priniesol oficiálny portál NHL.