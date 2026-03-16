Pondelok 16. marec 2026
Chicago podpísalo trojročný nováčikovský kontrakt s Boisvertom

Na snímke Sacha Boisvert. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Chicago 16. marca (TASR) - Vedenie klubu NHL Chicago Blackhawks podpísalo trojročný nováčikovský kontrakt s talentovaným kanadským hokejistom Sachom Boisvertom. V profilige by mohol debutovať v noci na piatok v dueli na ľade Minnesoty Wild.

„Sacha môže dať nášmu tímu pridanú hodnotu, v najbližších dňoch musí popracovať na fyzičke," uviedol pre agentúru AP na adresu Boisverta tréner Jeff Blashill. Chicago získalo kanadského centra v roku 2024 v drafte ako celkovo osemnásteho. V tejto sezóne odohral Boisvert za Bostonskú univerzitu 26 zápasov s bilanciou tri góly a 14 asistencií.
