Chicago predĺžilo zmluvu s Dickinsonom o dve sezóny

Chicago 16. januára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Chicago Blackhawks predĺžil zmluvu s útočníkom Jasonom Dickinsonom o ďalšie dve sezóny do leta 2026. Dvadsaťosemročný Kanaďan si počas nich zarobí dokopy 8,5 miliónov dolárov.



Dickinson nazbieral v 43 zápasoch prebiehajúceho ročníka 21 bodov (14+7) a patrí mu tretie miesto v klubovej produktivite za zraneným Connorom Bedardom (15+18) a Philippom Kurashevom (8+15). Štrnásť gólov je jeho kariérne maximum v NHL, doteraz ich strelil v jednom ročníku najviac deväť. Do Chicaga prišiel v októbri 2022, predtým pôsobil vo Vancouveri a Dallase, ktorý si ho vybral v 1. kole z 29. miesta draftu v roku 2013.



V profilige odohral dokopy 404 duelov a nazbieral 125 bodov (53+72), v 40 zápasoch play off strelil päť gólov a na ďalšie štyri prihral.



"Jason prináša do nášho kádra unikátnu hru na oboch stranách klziska a jeho súťaživosť je konzistentne vysoká v každom zápase. Tento rok ukazuje aj svoju ofenzívnu silu. Dôležité sú aj jeho vodcovské vlastnosti, najmä u mladých hráčov," povedal pre nhl.com generálny manažér Kyle Davidson.



Chicago už v piatok podpísalo nový dvojročný kontrakt s veteránom Nickom Folignom v hodnote deväť miliónov dolárov. Tridsaťšesťročný útočník odohral v prebiehajúcej sezóne 39 zápasov, v ktorých zaznamenal 17 bodov (8+9).