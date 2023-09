Chicago si uctí Cheliosa, vo februári vyradí jeho sedmičku

Chicago 8. septembra (TASR) - Klub Chicago Blackhawks si uctí svojho bývalého kapitána Chrisa Cheliosa. Budúci rok vo februári vyvesí pod strop domovskej haly dres s číslom 7, ktoré nosieval v NHL niekdajší americký hokejový obranca.



Blackhawks na svojom webe oznámili, že slávnostná ceremónia spojená s vyraďovaním čísla sa uskutoční 25. februára 2024 pred duelom s Detroitom, v ktorého drese Chelios trikrát získal Stanleyho pohár. Legendárny obranca sa dozvedel túto novinku od svojho priateľa Eddieho Veddera, speváka skupiny Pearl Jam, na vypredanom United Center, kde hrávajú Blackhawks svoje domáce zápasy. Prekvapeného Cheliosa pri tejto príležitosti pozvala kapela na pódium.



Chelios sa stane v poradí deviatym hráčom, ktorého dres bude visieť pod stropom United Center. "Jastrabi" už predtým vyradili číslo Glenna Halla (1), Keitha Magnusona (3), Pierrea Pilotea (3), Bobbyho Hulla (9), Denisa Savarda (18), Tonyho Esposita (35) i Slovákov Stana Mikitu (21) a Mariána Hossu (81). "Vstupujeme do novej éry Blackhawks na ľade, ale uctenie si bývalých členov organizácie je a navždy bude prioritou. Chris reprezentuje nielen Blackhawks, ale vzhľadom na jeho korene aj celé mesto Chicago. Tešíme sa na oslavu Chrisovej kariéry, na ktorej bude s celou jeho rodinou a priateľmi a ktorú budeme zdieľať s našimi fanúšikmi," uviedol vo vyhlásení prezident a šéf predstavenstva klubu Danny Wirtz.



Chelios sa v Chicagu narodil, v meste aj býva a odohral v ňom deväť zo svojich 26 sezón v NHL. V drese Blackhawks nastúpil v 664 zápasoch základnej časti, pričom nazbieral 487 bodov za 92 gólov a 395 asistencií. V 65 dueloch play off pridal 48 bodov (12+36). Jeho 487 bodov ho radí na štvrté miesto historických klubových tabuliek v produktivite obrancov. Počas pôsobenia v Chicagu si bývalý reprezentant USA päťkrát zahral v exhibícii All Stars a získal dvakrát Norrisovu trofej pre najlepšieho zadáka sezóny. Funkciu kapitána zastával v rokoch 1995-99. V súčasnosti si plní rolu tímového ambasádora.



Člen Hokejovej siene slávy v Toronte hral v NHL okrem Chicaga (1990-99) a Detroitu (1999-09) aj za Montreal (1983-90) a Atlantu (2009-10). Norrisovu trofej dostal počas kariéry celkovo trikrát (1989, 1993, 1996). V NHL hral až do svojich 48-ich rokov. Bol obrancom s najvyšším počtom štartov v základnej časti profiligy (1651), až pokým mu rekord nezobral Slovák Zdeno Chára (1680).