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Chicago údajne povedie Tiago Splitter

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Na snímke Tiago Splitter. Foto: TASR/AP

Štyridsaťjedenročný Splitter sa v júni minulého roka pripojil k tímu Chaunceyho Billupsa v Portlande.

Autor TASR
Chicago 15. júna (TASR) - Zámorský basketbalový tím Chicago Bulls by mal v novej sezóne trénovať Tiago Splitter. Podľa agentúry AP vedenie klubu finalizuje dohodu o angažovaní dočasného trénera Portlandu Trail Blazers.

Štyridsaťjedenročný Splitter sa v júni minulého roka pripojil k tímu Chaunceyho Billupsa v Portlande. Neskôr ho povýšili z pozície asistenta na dočasného trénera, keďže Billups skončil v tíme po tom, ako ho zatkli a vyšetrovali pre nelegálne športové stávky a zmanipulované hry pokru podporované mafiou.
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