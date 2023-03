Chicago vymenilo Domiho a Wellsa do Dallasu,prichádza brankár Chudobin

Chicago/Dallas 3. marca (TASR) - Hokejový klub Chicago Blackhawks, ktorý pôsobí v zámorskej NHL, vymenil útočníka Maxa Domiho a brankára Dylana Wellsa do Dallasu. Získal za nich brankára Antona Chudobina a voľbu v 2. kole draftu v roku 2025.



Domi prišiel do Chicaga pred sezónou 2022/23, keď ako voľný hráč podpísal ročnú zmluvu za 3 milióny amerických dolárov. V drese Blackhawks odohral 60 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 18 gólov a 31 asistencií. V NHL už hral aj za Arizonu, Montreal, Columbus a v závere sezóny 2021/22 za Carolinu. Dvadsaťpäťročný Wells doteraz pôsobil v nižších súťažiach ECHL a AHL, v NHL nastúpil do jediného zápasu v prebiehajúcom ročníku.



Pre 36-ročného Chudobina je Chicago piate pôsobisko v NHL. Nastupoval už aj za Minnesotu, Boston, Carolinu a Anaheim. Do Dallasu prišiel v roku 2018. V tejto sezóne mu plynie posledný rok trojročnej zmluvy s priemerným platom 3,33 milióna USD. V ročníku 2021/22 nastúpil v NHL do 9 zápasov, v prebiehajúcej sezóne chytal zatiaľ iba na farme v AHL v drese Texas Stars.