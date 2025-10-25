Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
25. október 2025
Chicago vymenilo Reichela do Vancouveru za voľbu v štvrtom kole draftu

Lukas Reichel, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Dvadsaťtriročný Nemec s českými koreňmi odohral v tejto sezóne päť zápasov, strelil dva góly a pridal dve asistencie.

Autor TASR
Chicago 25. októbra (TASR) - Zámorský hokejový klub Vancouver Canucks získal mladého útočníka Lukasa Reichela z Chicaga Blackhawks výmenou za voľbu v štvrtom kole draftu 2027. Informovala o tom agentúra AP.

Dvadsaťtriročný Nemec s českými koreňmi odohral v tejto sezóne päť zápasov, strelil dva góly a pridal dve asistencie. Podľa informácií Pierra LeBruna z TSN inicioval výmenu u vedenia klubu.
