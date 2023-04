Chicago vyradilo Toronto, zabojuje proti Miami o post osmičky

play in NBA:



Toronto Raptors - Chicago Bulls 105:109 (28:23, 30:24, 23:25, 24:37)



Najviac bodov: Siakam 32, VanVleet 26 (12 doskokov), Barnes 19 (10 doskokov) - LaVine 39, DeRozan 23, Vučevič 14 (13 doskokov)







New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 118:123 (29:32, 34:25, 24:39, 31:27)



Najviac bodov: Ingram 30, Murphy 21, Jones 20 - Gilgeous-Alexander 32, Giddey 31 (10 asistencií), Dort 27

New York 13. apríla (TASR) - Basketbalisti Chicaga Bulls zvíťazili v play in NBA na palubovke Toronta Raptors 109:105 a zostávajú tak v hre o post nasadenej osmičky v play off Východnej konferencie. Zach LaVine sa na výhre podieľal 39 bodmi, z toho 30 dosiahol v druhej polovici zápasu.Bulls zabojujú v noci na sobotu proti Miami o pozíciu číslo osem na východe. Víťaz tohto duelu sa stretne v 1. kole play off s najlepším tímom základnej časti Milwaukee. Pre Raptors sa sezóna skončila, nepomohlo im ani 32 bodov Pascala Siakama.Chicago prehrávalo v tretej štvrtine až o 19 bodov, ale dokázalo nepriaznivý stav otočiť. Bol to najmä LaVine, kto spoločne s bývalým hráčom Toronta a autorom 23 bodov DeMarom DeRozanom zrežírovali obrat. Tréner "býkov" Billy Donovan nazval LaVineov výkon mimoriadnym:V noci na štvrtok uspeli aj hráči Oklahoma City Thunder, ktorí zvíťazili v New Orleans nad domácimi Pelicans 123:118. Shai Gilgeous-Alexander pomohol k triumfu 32 bodmi, Josh Giddey prispel 31 bodmi, desiatimi asistenciami a deviatimi doskokmi." povedal Giddey podľa AP.Oklahoma narazí v boji o pozíciu nasadenej osmičky v Západnej konferencii na Minnesotu. Úspešného potom čaká v play off najlepší tím konferencie Denver. Pelicans vypadli z play in.