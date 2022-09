Chicago vyvesí Hossov dres 20. novembra pred zápasom s Pittsburghom

Chicago 14. septembra (TASR) - Klub zámorskej NHL Chicago Blackhawks vyradí dres bývalého slovenského hokejistu Mariána Hossu 20. novembra pred zápasom s Pittsburghom Penguins. Hossa sa stane ôsmym hráčom v klubovej histórii, ktorému sa dostane takejto pocty a jeho číslo 81 už v budúcnosti nebude nosiť žiadny ďalší hráč Chicaga.



Niekdajší útočník "jastrabov" sa tak zaradí medzi legendy klubu. Pod stropom halou United Center už visia dresy Glenna Halla (číslo 1), Tonyho Esposita (35), Pierrea Pilotea a Keitha Magnusona (obaja 3), Bobbyho Hulla (9), Denisa Savarda (18) a krajana Stana Mikitu (21). Hossovu 81-ku už nebude môcť nosiť žiadny iný hráč Chicaga.



Hossa podpísal s Chicagom zmluvu ako voľný hráč 1. júla 2009. Výraznou mierou prispel k transformácii Blackhawks a pomohol klubu k zisku troch majstrovských pohárov (2010, 2013 a 2015). Slovenský krídelník bol elitný útočník s ofenzívnymi aj defenzívnymi kvalitami. V 534 zápasoch základnej časti počas ôsmich sezón nazbieral ako "jastrab" 415 bodov (186+229) a v 107 zápasoch play off pridal 73 bodov (21+52).



Hossa odohral v NHL celkovo 19 sezón, z toho záverečných osem práve v Chicagu. V júli 2009 podpísal dvanásťročný kontrakt, ale svoj posledný súťažný zápas odohral v sezóne 2016/2017. Pre zdravotné problémy musel následne vynechať ročník 2017/2018. Trpel alergiou na výstroj, ktorá mu spôsobovala kožné problémy. Do NHL sa napokon už nevrátil.



Hossa odohral v najprestížnejšej lige na svete 1309 zápasov základnej časti v drese Ottawy Senators, Atlanty Thrashers, Pittsburghu Penguins, Detroitu Red Wings a Blackhawks. Nazbieral v nich 1134 bodov za 525 gólov a 609 asistencií. V ôsmich sezónach strelil minimálne 30 gólov, v troch pokoril 40-gólovú hranicu. Počas mimoriadne úspešnej kariéry bol okrem Blackhawks vo finále play off aj s Penguins (2008) a Red Wings (2009). Hossa je jediný hráč v histórii NHL, ktorý hral trikrát vo finále Stanley Cupu v troch rôznych kluboch. V play off odohral 205 duelov a nazbieral v nich 149 bodov (52+97). Od roku 2020 je člen Hokejovej siene slávy v Toronte.