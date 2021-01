Chicago zaradilo Toewsa a Dacha na listinu zranených, chýba i Seabrook

Chicago 15. januára (TASR) - Zámorský hokejový klub Chicago Blackhawks umiestnil svojho kapitána Jonathana Toewsa na listinu dlhodobo zranených. Tridsaťdvaročný útočník bude mimo hry minimálne 24 dní a vynechá desať zápasov NHL. Pôvod zdravotných problémov funkcionári nešpecifikovali.



Toews ešte pred začiatkom predsezónneho kempu prezradil, že sa cíti vyčerpaný a letargický, ani on však nespresnil podrobnosti a požiadal o zachovanie súkromia. Informovala o tom agentúra AP.



Toews pomohol Chicagu k zisku troch Stanleyho pohárov v rokoch 2010, 2013 a 2015. V uplynulom ročníku odohral v klube, v ktorom strávil celú svoju profesionálnu kariéru, 70 zápasov základnej časti a nazbieral 60 bodov (18+42). V deviatich stretnutiach play off pridal päť gólov a štyri asistencie. "Všetci by sme boli naozaj šťastní, keby sme ho mali späť. No jeho zdravie je najvyššia priorita. Musí sa sústrediť len na to, dúfajme, že sa vráti čo najskôr," uviedol útočník Dominik Kubalík.



Chicago nemôže okrem svojho kapitána počítať ani so skúseným obrancom Brentom Seabrookom, ktorého trápi zranenie v dolnej časti chrbta. Tridsaťpäťročný bek nehral od decembra 2019, vlaňajšie play off vynechal po dvoch operáciách bedrového kĺbu a jednej pravého ramena a na ľade nebol ani počas predsezónneho prípravného kempu. "Dúfame, že sa čoskoro vráti, no musíme mu dať čas. Dlho vôbec nekorčuľoval, takže uvidíme," povedal tréner Jeremy Colliton.



Klub zaradil na listinu dlhodobo zranených aj mladého útočníka Kirbyho Dacha, ktorý má vážne problémy s pravým zápästím a po jeho operácii môže dokonca vynechať aj celú sezónu. Zranil sa v decembri v prípravnom zápase kanadskej reprezentácie do 20 rokov s Ruskom pred juniorskými majstrovstvami sveta. Devätnásťročný Dach mal patriť medzi najväčšie hviezdy šampionátu. Vlani si ho v 3. kole draftu vybralo Chicago, za ktoré odohral v nováčikovskej sezóne 64 zápasov a nazbieral 23 bodov (8+15). V deviatich dueloch play off strelil gól a pridal päť asistencií.