Chicago zastavilo sériu Philadelphie po triumfe 108:104

Útočník Atlanty Hawks Saddiq Bey (41) a Marvin Bagley III (35) počas prvého polčasu zápasu basketbalovej NBA v pondelok 18. decembra 2023 v Atlante. Foto: TASR/AP





NBA-výsledky:



Atlanta - Detroit 130:124, Cleveland - Houston 135:130 pp, Denver - Dallas 130:104, Indiana - LA Clippers 127:151, LA Lakers - New York 109:114, Miami - Minnesota 108:112, Oklahoma City - Memphis 116:97, Philadelphia - Chicago 104:108, Sacramento - Washington 143:131, Toronto - Charlotte 114:99, Utah - Brooklyn 125:108.



New York 19. decembra (TASR) - Basketbalisti Chicaga Bulls prerušili šesťzápasovú víťaznú sériu Philadelphie v zámorskej NBA. Na palubovke 76ers zvíťazili 108:104, domácim nepomohlo ani 40 bodov Joela Embiida, ktorý mal aj 14 doskokov. V drese hostí nastrieľal Coby White 24 bodov a Nikola Vučevič pridal 23.Líder ligy je spolu s Bostonom aj Minnesota. Timberwolves prehrávali na palubovke Miami v druhej štvrtine už o 17 bodov, ale napokon dokázali triumfovať 112:108. Anthony Edwards zaznamenal 32 bodov a Karl-Anthony Towns pridal 18.Hráči Los Angeles Clippers natiahli svoju víťaznú sériu na osem zápasov. Nad Indianou zvíťazili 151:126. James Harden zaznamenal 21 zo svojich 35 bodov vo štvrtej štvrtine.Cleveland zdolal Houston 135:130 po predĺžení, Donovan Mitchell prispel k triumfu 37 bodmi. Sam Merrill pridal 19 a dosiahol kariérne maximum. Pre Cavaliers to bolo 11. úspešné predĺženie po sebe.Atlanta si poradila s Detroitom 130:124, pre Pistons to bola 24. prehra v rade. Trae Young zaznamenal v drese Hawks 31 bodov a pridal 15 asistencií. Cade Cunningham z Detroitu zaznamenal kariérne maximum 43 bodov, ale jeho tím je už len dve prehry od vyrovnania najdlhšej série prehier v lige v jednej sezóne. Cleveland Cavaliers v ročníku 2010/11 a Philadelphia 76ers v sezóne 2013/14 prehrali po sebe 26 zápasov.