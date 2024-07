Chicago získalo Teräväinena, Bertuzziho, Martineza i Maroona

New York 1. júla (TASR) - Hokejový klub NHL Chicago Blackhawks získal po otvorení trhu s voľnými hráčmi útočníkov Teuva Teräväinena, Tylera Bertuzziho, Pata Maroona, Craiga Smitha, obrancu Aleca Martineza i brankára Laurenta Brossoita.



Dvadsaťdeväťročný Fín Teräväinen podpísal v pondelok trojročnú zmluvu na 16,2 milióna dolárov. Jej priemerná ročná hodnota je 5,4 milióna dolárov. V predchádzajúcich ôsmich sezónach bol súčasťou Caroliny, v uplynulej nazbieral v 76 zápasoch základnej časti 53 bodov (25 gólov a 28 asistencií) a v 11 dueloch play off mal dva góly a štyri asistencie. Teräväinen sa vracia do Chicaga, ktoré si ho vybralo v drafte 2012 z 18. miesta a s ktorým v roku 2015 získal Stanleyho pohár.



Bertuzzi uzavrel kontrakt na štyri roky s priemerným ročným platom 5,5 milióna dolárov. Kanadský krídelník nastúpil vlani v drese Toronta v 80 zápasoch, v ktorých zaznamenal 43 bodov (21+22). Vo vyraďovacej časti pridal sedem stretnutí s jedným gólom a troma asistenciami.



Blackhawks sa dohodli na ročnej zmluve za 4 milióny USD aj s 36-ročným americkým obrancom Alecom Martinezom. V uplynulých piatich sezónach hral za Vegas, Golden Knights pomohol v ročníku 2022/23 k zisku Stanleyho pohára. Predtým sa tešil z triumfu v NHL dvakrát s Los Angeles Kings (2012 a 2014).



Ďalšími dvoma skúseným útočníkmi, ktorí súhlasili s ročným kontraktom, sú Maroon (1,3 milióna USD) a Smith (1 milión). Do bránkoviska prichádza 31-ročný Brossoit, súhlasil s dvojročnou zmluvou na 6,6 miliónov dolárov. V predchádzajúcej sezóne bol súčasťou Winnipegu. V ročníku 2022/23 pomohol Vegas k prvému titulu.