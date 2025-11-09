< sekcia Šport
Chicago zvíťazilo v Detroite, Bedard sa posunul na čelo produktivity
Connor Bedard sa na výhre podieľal gólom a dvomi asistenciami a s 25 bodmi (9+16) sa priebežne posunul na čelo ligovej produktivity.
Autor TASR,aktualizované
New York 9. novembra (TASR) - Hokejisti Chicaga zvíťazili v nedeľňajšom dueli NHL na ľade Detroitu 5:1 a šesťzápasový trip na klziskách súperov zakončili tretím triumfom v rade. Red Wings sa naopak prestalo herne dariť a v treťom stretnutí za sebou vyšli bodovo naprázdno. Connor Bedard sa na výhre podieľal gólom a dvomi asistenciami a s 25 bodmi (9+16) sa priebežne posunul na čelo ligovej produktivity.
Skóre uzavrel nováčik Oliver Moore, pre mladého útočníka Blackhawks to bol premiérový gól v profiligovej kariére. Red Wings prestrieľali súpera 45:20, ale hostí podržal brankár Arvid Söderblom, ktorý predviedol 44 úspešných zákrokov.
Hráči Los Angeles vyhrali v Pittsburghu 3:2, keď v tretej tretine otočili dvoma gólmi stav z 1:2. Kevin Fiala a Corey Perry prispeli k výhre Kings zhodne gólom a asistenciou. Penguins si zapísali štvrtú prehru z uplynulých piatich zápasov.
NHL - sumáre:
Detroit Red Wings – Chicago Blackhawks 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Góly: 5. Larkin (Raymond, Edvinsson) - 1. Bedard (Levšunov, Teräväinen), 24. Teräväinen (Burakovsky, Bertuzzi), 46. Bertuzzi (Bedard, Levšunov), 57. Burakovsky (Bedard), 60. O. Moore (Donato, Grzelcyk). Brankári: Gibson - Söderblom, strely na bránku: 45:20.
Pittsburgh Penguins - Los Angeles Kings 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Góly: 9. Novak (Malkin, Wotherspoon), 28. Mantha (Letang, Koivunen) - 15. Kopitar (Fiala, Perry), 45. Perry (Ceci, T. Moore), 52. Fiala (Doughty, Laferriere). Brankári: Murašov - Kuemper, strely na bránku: 33:27.
