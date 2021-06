Chiellini opäť trénoval s Talianmi, zrejme nenastúpi od začiatku

Rím 24. júna (TASR) - Obranca Giorgio Chiellini po zranení už naplno trénoval s talianskou futbalovou reprezentáciou. V osemfinálovom stretnutí ME 2020 však pravdepodobne dostanú na stopérskom poste prednosť iní hráči.



Hráč Juventusu Turín nastúpil v prvých dvoch dueloch na šampionáte v základnej zostave, no zo zápasu so Švajčiarskom odstúpil pre svalové problémy. Odvtedy trénoval iba individuálne. Vo štvrtok sa pripojil k mužstvu, no nastúpil počas modelovaného zápasu iba za jedenástku náhradníkov. V hlavnom tíme dostali prednosť Leonardo Bonucci a Francesco Acerbi.



Taliani nastúpia v osemfinále v sobotu o 21.00 SELČ proti Rakúsku na štadióne vo Wembley. Do Londýna plánujú odletieť v piatok a večer absolvovať tréning na zatiaľ neurčenom mieste, keďže pripravovať sa v mieste konania stretnutia im správcovia štadióna po dohode s UEFA neumožnili. Dôvodom je obava z preťaženia trávnika na štadióne, na ktorom sa odohrá väčšina záverečných zápasov šampionátu vrátane finále.