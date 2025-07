Chiellini sa stal spoluvlastníkom LAFC

Los Angeles 9. júla (TASR) - Bývalý taliansky futbalista Giorgio Chiellini sa pripojí k FC Los Angeles ako súčasť vlastníckej skupiny klubu. Tím to oznámil vo vyhlásení.



Štyridsaťročný Chiellini, ktorý strávil takmer dve desaťročia v Juventuse Turín, sa na konci kariéry v roku 2022 pripojil k LAFC. Vlani tam pôsobil ako tréner rozvoja hráčov. „Pripojiť sa k vlastníckej skupine LAFC je pre mňa veľká česť. Keď som sem pred tromi rokmi prišiel ako hráč, okamžite som cítil, že na tomto klube je niečo špeciálne. Je to ambiciózna organizácia, vybudovaná mimoriadnymi ľuďmi a podporovaná komunitou, v ktorej sa skutočne cítite ako doma. Preto som minulý rok vyjadril svoju túžbu stať sa vlastníkom a teraz som hrdý na to, že môžem v tejto ceste pokračovať a podporiť projekt, v ktorý hlboko verím,“ uviedol Chiellini vo vyhlásení.



Mimoriadne úspešný obranca ukončil kariéru v roku 2023. S Juventusom získal deväť titulov v Serii A po sebe a titul na ME 2020 s talianskym národným tímom. Svoje posledné dve sezóny strávil v LAFC, kde nastúpil v 45 zápasoch, vrátane siedmich v play off a troch v Ligovom pohári 2023. Počas rokov strávených v Juventuse získal Chiellini tri ocenenia pre najlepšieho obrancu roka Serie A a päťkrát ho nominovali do tímu roka talianskej ligy.