Chiellini ukončil kariéru vo veku 39 rokov

Miláno 12. decembra (TASR) - Taliansky futbalista Giorgio Chiellini v utorok oznámil, že ukončil svoju bohatú kariéru. Kapitán majstrov Európy a dlhoročný hráč Juventusu Turín o svojom rozhodnutí informoval na sociálnych sieťach.



Tridsaťdeväťročný obranca odohral posledný zápas v sobotu, keď nastúpil za Los Angeles FC proti Columbusu Crew vo finále MLS, ktoré jeho tím prehral 1:2. Na sociálnych sieťach zverejnil video s vrcholmi svojej kariéry a o futbale napísal: "Bol si tá najkrajšia a najintenzívnejšia cesta môjho života. Bol si moje všetko. Prešiel som jedinečnú a nezabudnuteľnú cestu. Ale teraz je čas začať nové kapitoly, čeliť novým výzvam a písať ďalšie dôležité a vzrušujúce príbehy života."



Chiellini odštartoval kariéru v Livorne a po sezóne vo Fiorentine prišiel v roku 2005 do Juventusu Turín. V drese "starej dámy" pôsobil až do leta 2022 a zaradil sa medzi ikony klubu. Je jeden z najúspešnejších hráčov v jeho histórii, keď získal deväť titulov v Serii A za sebou, jeden v Serii B, päť v Talianskom pohári i Superpohári a dvakrát si zahral vo finále Ligy majstrov. Za Juventus odohral 561 duelov a dal 36 gólov. Chiellini prišiel do LAFC v lete 2022 po skončení zmluvy v Turíne a vlani s ním získal titul v MLS.



Národný tím doviedol ako kapitán k triumfu na EURO 2020 vo Wembley, kde Taliansko zdolalo vo finále Anglicko v penaltovom rozstrele. Dokopy nastúpil na 117 reprezentačných zápasov a strelil osem gólov.