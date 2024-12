Chiesa vynechá pre chorobu duel proti Leicestru

Liverpool 26. decembra (TASR) - Angažmán talianskeho futbalistu Federica Chiesu v FC Liverpool zatiaľ sprevádzajú najmä zdravotné problémy. Dvadsaťsedemročný krídelník vynechá pre chorobu aj štvrtkový zápas 18. kola Premier League proti Leicestru City.



Chiesa prestúpil na Anfield Road z Juventusu Turín až v závere augusta počas rozbehnutej sezóny. Zranenia mu umožnili debut v drese "The Reds" až 17. septembra v úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov na pôde AC Miláno. Chiesa absolvoval záverečné sekundy duelu, následne naskočil na 19 minút proti Bournemouthu a 59 minút odohral s West Hamom.



Do zostavy trénera Arneho Slota sa vrátil až v druhej polovici decembra, no dostať sa do zápasovej praxe mu tentoraz bráni choroba. "Je to pre neho nešťastné. Proti Southamptonu sme mu dali niekoľko minút, ale nanešťastie teraz ochorel a nemôžeme s ním počítať," uviedol Slot.