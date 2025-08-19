< sekcia Šport
Chiesa zvažoval odchod, teraz chce v Liverpoole zotrvať
Chiesa odohral v minulej sezóne za Liverpool len 104 minút v najvyššej anglickej súťaži, ďalšie tri štarty pridal v Lige majstrov.
Autor TASR
Liverpool 19. augusta (TASR) - Taliansky futbalista Federico Chiesa spolu so svojím agentom informoval FC Liverpool, že chce v klube zotrvať. Uviedol to renomovaný novinár Fabrizio Romano. Dvadsaťsedemročný krídelník predtým v lete údajne zvažoval svoj odchod z tímu úradujúceho šampióna anglickej Premier League.
Chiesa odohral v minulej sezóne za Liverpool len 104 minút v najvyššej anglickej súťaži, ďalšie tri štarty pridal v Lige majstrov. Nový ročník odštartoval výborne, keď v prvom kole proti Bournemouthu naskočil z lavičky a v 88. minúte strelil rozhodujúci gól na 3:2. Zverenci Arneho Slota napokon zvíťazili 4:2. Taliansky reprezentant a majster Európy z roku 2021 by mohol dostať viac priestoru na trávniku aj vďaka odchodu Lusia Diaza do Bayernu Mníchov.
Chiesa odohral v minulej sezóne za Liverpool len 104 minút v najvyššej anglickej súťaži, ďalšie tri štarty pridal v Lige majstrov. Nový ročník odštartoval výborne, keď v prvom kole proti Bournemouthu naskočil z lavičky a v 88. minúte strelil rozhodujúci gól na 3:2. Zverenci Arneho Slota napokon zvíťazili 4:2. Taliansky reprezentant a majster Európy z roku 2021 by mohol dostať viac priestoru na trávniku aj vďaka odchodu Lusia Diaza do Bayernu Mníchov.