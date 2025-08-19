Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. august 2025Meniny má Lýdia
< sekcia Šport

Chiesa zvažoval odchod, teraz chce v Liverpoole zotrvať

.
Na snímke futbalista Federico Chiesa z Liverpoolu sa teší z gólu počas zápasu 1. kola anglickej Premier League FC Liverpool - AFC Bournemouth v Liverpoolu v piatok 15. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Chiesa odohral v minulej sezóne za Liverpool len 104 minút v najvyššej anglickej súťaži, ďalšie tri štarty pridal v Lige majstrov.

Autor TASR
Liverpool 19. augusta (TASR) - Taliansky futbalista Federico Chiesa spolu so svojím agentom informoval FC Liverpool, že chce v klube zotrvať. Uviedol to renomovaný novinár Fabrizio Romano. Dvadsaťsedemročný krídelník predtým v lete údajne zvažoval svoj odchod z tímu úradujúceho šampióna anglickej Premier League.

Chiesa odohral v minulej sezóne za Liverpool len 104 minút v najvyššej anglickej súťaži, ďalšie tri štarty pridal v Lige majstrov. Nový ročník odštartoval výborne, keď v prvom kole proti Bournemouthu naskočil z lavičky a v 88. minúte strelil rozhodujúci gól na 3:2. Zverenci Arneho Slota napokon zvíťazili 4:2. Taliansky reprezentant a majster Európy z roku 2021 by mohol dostať viac priestoru na trávniku aj vďaka odchodu Lusia Diaza do Bayernu Mníchov.
.

Neprehliadnite

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?