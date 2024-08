Chilwell by mal podľa Marescu z Chelsea odísť: V tíme sa trápi

Londýn 17. augusta (TASR) - Pre anglického futbalistu Bena Chilwella je najlepším riešením odchod z FC Chelsea. Pred nedeľným zápasom Premier League proti obhajcom titulu Manchestru City to uviedol nový tréner tímu Enzo Maresca.



Ľavý obranca odohral od svojho príchodu na Stamford Bridge pred štyrmi rokmi 106 zápasov vo všetkých súťažiach. Miesto v zostave mu neskôr prebral Španiel Marc Cucurella a väčšinu uplynulej sezóny navyše vynechal pre zranenia. "Chilly posledných pár dní netrénoval, pretože bol chorý. Je celkom jasné, že sa mi páči, aký je, ale problém je v tom, že v tíme sa s hľadaním svojej najlepšej pozície trochu trápi," uviedol Maresca, ktorý prišiel na lavičku mužstva v júni.



Podľa talianskeho kouča je v kádri priveľa hráčov bojujúcich o miesto v základnej zostave. "Dnes ráno sme mali na tréningu 22 hráčov a ak sa ich spýtate, všetci vám povedia, že chcú hrať v nedeľu proti City. Ale to je nemožné. Keď trénujú každý deň a v zápase neodohrajú žiadne minúty, nie je to dobré pre nich ani pre mňa. Asi je lepšie odísť a hrať inde. Prebieha prestupové obdobie, takže uvidíme, čo sa stane," dodal Maresca podľa Reuters. Chilwell má s Chelsea podpísaný kontrakt do roku 2027.