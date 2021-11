Chilwell nemusí pod skalpel, Tuchel ho očakáva o šesť týždňov

Londýn 26. novembra (TASR) - Obranca Ben Chillwell by sa mohol vrátiť do zostavy anglického futbalového klubu FC Chelsea v priebehu šiestich týždňov. Nenaplnia sa tak obavy fanúšikov, že po zranení kolena si už v tejto sezóne nezahrá.



Ľavý zadák po zákroku Adriena Rabiota nedohral utorňajší súboj Ligy majstrov s Juventusom Turín (4:0), ihrisko opustil s bolestivou grimasou na tvári v 71. minúte. Tréner Chelsea Thomas Tuchel ubezpečil, že operácia v jeho prípade nebude nutná a tým pádom by mal návrat na trávniky prebehnúť v horizonte šiestich týždňov.



"Lekári sa rozhodli pre konzervatívnu liečbu. Reakcia Benovho tela bola veľmi pozitívna, vyzerá to nádejne," povedal Tuchel podľa agentúry AFP.