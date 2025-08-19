Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chisholm je nový vlastník Bostonu Celtics, zaplatil 6,1 miliardy

Majiteľ Boston Celtics Bill Chisholm tlieska počas prvej polovice druhého zápasu prvého kola play-off NBA proti Orlando Magic, streda 23. apríla 2025, Boston. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Boston 19. augusta (TASR) - Novým vlastníkom basketbalového klubu Boston Celtics sa stal finančný magnát Bill Chisholm. Jednu z najvýznamnejších značiek v NBA kúpil od skupiny pod vedením Wyca Grousbecka, ktorá bola na čele klubu vyše dvadsať rokov. Chisholm zaplatil za Celtics 6,1 miliardy dolárov, čo je rekordná cena za americký profesionálny športový klub.

O predaji klubu sa hovorilo od leta 2024, teda krátko po tom, čo Celtics získali svoj 18. majstrovský titul. NBA nedávno jednomyseľne schválila dohodu a k transakcii definitívne prišlo v utorok 19. augusta. Chisholm preberie vlastníctvo minimálne 51-percent akcií klubu, pričom plnú kontrolu získa do roku 2028 za cenu, ktorá by mohla celkovú hodnotu zvýšiť na 7,3 miliardy dolárov. To je najvyššia cena, zaplatená za tím v štyroch hlavných severoamerických športoch, hoci podiel v inom klube NBA Los Angeles Lakers toto leto zmenil majiteľa za cenu, ktorá by tento klub ohodnotila spolu až na 10 miliárd dolárov.

Bývalý majiteľ Grousbeck viedol skupinu, ktorá kúpila Celtics v roku 2002 za 360 miliónov dolárov, pripomenula agentúra AP.
