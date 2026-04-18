Chivu ešte s Interom neoslavuje, Obert hrá o záchranu: Cesta je dlhá
Milánsky klub má päť stretnutí pred koncom sezóny na čele tabuľky 12-bodový náskok pred obhajcom trofeje Neapolom.
Autor TASR
Miláno 18. apríla (TASR) - Rumunský futbalový tréner Cristian Chivu odmietol predčasne oslavovať zisk talianskeho titulu. Jeho Inter Miláno sa po piatkovom víťazstve nad Cagliari (3:0) výrazne priblížil k triumfu v Serie A, ale 45-ročný kouč po zápase povedal, že je jednoducho rád, že si hráči užívajú hru.
Milánsky klub má päť stretnutí pred koncom sezóny na čele tabuľky 12-bodový náskok pred obhajcom trofeje Neapolom. Mužstvo okolo slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku má zápas k dobru, v sobotu privítalo Lazio Rím. „Nerazzurri“ si však stále môžu dovoliť aj zaváhania a po piatkovej prehre Coma so Sassuolom (1:2) majú istú účasť v Lige majstrov. „Sme si vedomí tvrdej práce, ktorú sme vykonali a toho, čo sme urobili pre to, aby sme boli konkurencieschopní. Vďaka Bohu sme päť zápasov pred koncom dosiahli cieľ kvalifikovať sa do Ligy majstrov. Takže teraz sa môžeme tešiť a snažiť sa byť konkurencieschopní až do konca,“ uviedol Chivu podľa Football Italia.
Vlaňajší finalisti najprestížnejšej klubovej súťaže sveta v prebiehajúcom ročníku nečakane vypadli už v play off o osemfinále, v ktorom ich vyradil nórsky tím Bodö/Glimt. Liga majstrov podľa rumunského kormidelníka nikdy je jednoduchá: „Čelíte tam mužstvám na veľmi vysokej úrovni, ako sú anglické tímy a ďalšie, ktoré každým rokom silnejú vďaka obrovským investíciám. A ani vtedy nie je záruka víťazstva. Chceme byť konkurencieschopní aj v Európe, to je jeden z cieľov špičkových klubov. Kvalifikácia do Ligy majstrov nie je drobná záležitosť, pretože každý chce hrať na tejto úrovni.“
Inter mal nad Cagliari v zostave s Adamom Obertom prevahu, skóre ale otvoril až krátko po zmene strán Marcus Thuram. V priebehu štyroch minút sa presadil aj Nicolo Barella a víťazstvo milánskeho tímu spečatil v nadstavenom čase Piotr Zieliňski. „Uvedomovali sme si, aký dôležitý bol tento zápas. V prvom polčase sme mali niekoľko problémov, hrali sme príliš pomaly a to umožnilo Cagliari veľmi dobre pokrývať priestor. Po prestávke sme ich trochu roztiahli, tlačili sme útočníkov dopredu a tiež sme zvýšili úroveň intenzity. Keď tento tím prelomí patovú situáciu, začne si užívať futbal a robiť ambicióznejšie kroky. Je to tím s kvalitou, sú to skvelí hráči a na ihrisku si to užívajú,“ dodal Chivu.
Ak Neapol s Laziom nevyhrá a tri body nezíska ani v budúcotýždňovom dueli s Cremonese, Inter by mohol získať „scudetto“ už o týždeň v nedeľu na trávniku FC Turín. „Ešte to nie je hotové. Musíme stále tlačiť a zbierať body. Sme tím, ktorý rád spolu hrá a trávi čas, a to je vidieť aj na ihrisku,“ konštatoval strelec prvého gólu Thuram.
Slovenský obranca odohral v drese súpera 76 minút, v závere ho vystriedal Gabriele Zappa. „Čelili sme veľmi silnému súperovi, netreba to opakovať. Všetci poznáme silu Interu, a to nielen dnes. Začali sme s dobrou koncentráciou a udržiavali sme si rovnováhu, ale potom sme v druhom polčase zaplatili cenu za trochu únavy a neopatrnosti v kľúčových situáciách. Možno sme potrebovali urobiť faul alebo byť aspoň trochu rozhodnejší a prefíkanejší. Nevyužili sme protiútoky, ktoré sme si vytvorili, čo je sklamanie, pretože sme určite dúfali, že sa zo San Sira vrátime s nejakými bodmi,“ povedal Obert pre klubový web Cagliari.
Mužstvo zo Sardínie zostalo v tabuľke na 16. priečke a naďalej bojuje o záchranu v najvyššej súťaži. Od pásma zostupu ho momentálne delí šesť bodov. „Vieme, že nás čaká ťažký boj o záchranu, takže budeme musieť tvrdo pracovať, aby sme boli pripravení na ďalšie zápasy, počnúc tým proti Atalante. Cesta je dlhá, stále nám chýbajú body. Bude si to vyžadovať sústredenie, obetavosť a túžbu dosiahnuť cieľ, ktorý sme si spoločne stanovili,“ dodal 23-ročný slovenský reprezentant.
Milánsky klub má päť stretnutí pred koncom sezóny na čele tabuľky 12-bodový náskok pred obhajcom trofeje Neapolom. Mužstvo okolo slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku má zápas k dobru, v sobotu privítalo Lazio Rím. „Nerazzurri“ si však stále môžu dovoliť aj zaváhania a po piatkovej prehre Coma so Sassuolom (1:2) majú istú účasť v Lige majstrov. „Sme si vedomí tvrdej práce, ktorú sme vykonali a toho, čo sme urobili pre to, aby sme boli konkurencieschopní. Vďaka Bohu sme päť zápasov pred koncom dosiahli cieľ kvalifikovať sa do Ligy majstrov. Takže teraz sa môžeme tešiť a snažiť sa byť konkurencieschopní až do konca,“ uviedol Chivu podľa Football Italia.
Vlaňajší finalisti najprestížnejšej klubovej súťaže sveta v prebiehajúcom ročníku nečakane vypadli už v play off o osemfinále, v ktorom ich vyradil nórsky tím Bodö/Glimt. Liga majstrov podľa rumunského kormidelníka nikdy je jednoduchá: „Čelíte tam mužstvám na veľmi vysokej úrovni, ako sú anglické tímy a ďalšie, ktoré každým rokom silnejú vďaka obrovským investíciám. A ani vtedy nie je záruka víťazstva. Chceme byť konkurencieschopní aj v Európe, to je jeden z cieľov špičkových klubov. Kvalifikácia do Ligy majstrov nie je drobná záležitosť, pretože každý chce hrať na tejto úrovni.“
Inter mal nad Cagliari v zostave s Adamom Obertom prevahu, skóre ale otvoril až krátko po zmene strán Marcus Thuram. V priebehu štyroch minút sa presadil aj Nicolo Barella a víťazstvo milánskeho tímu spečatil v nadstavenom čase Piotr Zieliňski. „Uvedomovali sme si, aký dôležitý bol tento zápas. V prvom polčase sme mali niekoľko problémov, hrali sme príliš pomaly a to umožnilo Cagliari veľmi dobre pokrývať priestor. Po prestávke sme ich trochu roztiahli, tlačili sme útočníkov dopredu a tiež sme zvýšili úroveň intenzity. Keď tento tím prelomí patovú situáciu, začne si užívať futbal a robiť ambicióznejšie kroky. Je to tím s kvalitou, sú to skvelí hráči a na ihrisku si to užívajú,“ dodal Chivu.
Ak Neapol s Laziom nevyhrá a tri body nezíska ani v budúcotýždňovom dueli s Cremonese, Inter by mohol získať „scudetto“ už o týždeň v nedeľu na trávniku FC Turín. „Ešte to nie je hotové. Musíme stále tlačiť a zbierať body. Sme tím, ktorý rád spolu hrá a trávi čas, a to je vidieť aj na ihrisku,“ konštatoval strelec prvého gólu Thuram.
Slovenský obranca odohral v drese súpera 76 minút, v závere ho vystriedal Gabriele Zappa. „Čelili sme veľmi silnému súperovi, netreba to opakovať. Všetci poznáme silu Interu, a to nielen dnes. Začali sme s dobrou koncentráciou a udržiavali sme si rovnováhu, ale potom sme v druhom polčase zaplatili cenu za trochu únavy a neopatrnosti v kľúčových situáciách. Možno sme potrebovali urobiť faul alebo byť aspoň trochu rozhodnejší a prefíkanejší. Nevyužili sme protiútoky, ktoré sme si vytvorili, čo je sklamanie, pretože sme určite dúfali, že sa zo San Sira vrátime s nejakými bodmi,“ povedal Obert pre klubový web Cagliari.
Mužstvo zo Sardínie zostalo v tabuľke na 16. priečke a naďalej bojuje o záchranu v najvyššej súťaži. Od pásma zostupu ho momentálne delí šesť bodov. „Vieme, že nás čaká ťažký boj o záchranu, takže budeme musieť tvrdo pracovať, aby sme boli pripravení na ďalšie zápasy, počnúc tým proti Atalante. Cesta je dlhá, stále nám chýbajú body. Bude si to vyžadovať sústredenie, obetavosť a túžbu dosiahnuť cieľ, ktorý sme si spoločne stanovili,“ dodal 23-ročný slovenský reprezentant.