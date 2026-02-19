< sekcia Šport
Chivu nehľadal po prehre Interu výhovorky: Musíme sa prispôsobiť
Bodö 19 februára (TASR) - Futbalisti Bodö/Glimt v stredu získali v Lige majstrov ďalší skalp jedného z európskych futbalových gigantov. Na domácej pôde zdolali v 1. zápase play off o postup do osemfinále lídra talianskej ligy Inter Miláno 3:1.
Nórske mužstvo viedlo od 20. minúty po zásahu Sondreho Feta, ktorý prekonal Yanna Sommera. Favorit stretnutia dokázal vyrovnať už o desať minút neskôr zásluhou Francesca Pia Esposita. Hneď po zmene strán mohli ísť hostia aj do vedenia, no Lautaro Martinez trafil iba žrď. V záverečnej polhodine mali na domácej umelej tráve viac síl hráči Bodö. Najprv sa prudkou strelou do šibenice presadil Jens Hauge a už o tri minúty neskôr spečatil víťazstvo domácich Kasper Hogh. Dánskemu útočníkovi sa v LM aktuálne darí, v uplynulých troch dueloch vsietil štyri góly a v stredajšom dueli si pripísal aj dve asistencie.
Domáci tím prežíva rozprávkovú premiéru v milionárskej súťaži. V úvodných šiestich dueloch ligovej časti síce získal len tri body za remízy, no tento súčet dokázal vyrovnať v posledných dvoch zápasoch. Najprv doma zdolal Manchester City a o týždeň neskôr otočil duel na ihrisku Atletica Madrid. Táto výhra mu umožnila zabojovať o postup medzi najlepšiu šestnástku proti minuloročnému finalistovi súťaže.
Tréner hostí Christian Chivu nechcel prehru pripisovať ťažkým podmienkam na severe Nórska. „Napriek ťažkostiam, vrátane umelého trávnika a chladného počasia, nemôžem hráčom uprieť snahu. Domáci tvoria veľmi silný a kvalitný tím, ktorý je na ihrisko zvyknutý viac ako my. Nič z toho však nie je výhovorka, my sa musíme vedieť prispôsobiť. Problémy nám robilo najmä slabé zbieranie druhých lôpt a následne rýchle protiútoky. Inkasovali sme dva identické góly, našťastie máme príležitosť to napraviť na domácom štadióne,“ zhodnotil zápas pre americkú stanicu CBS rumunský tréner. V pozápasovom vyjadrení sa vrátil aj k útočníkovi Lautarovi Martinezovi, ktorý striedal pre zranenie po hodine hry. „Neviem zatiaľ o aké zranenie ide ani ako dlho bude chýbať, no na prvý pohľad to vyzerá vážne.“
Inter čaká ešte pred odvetou duel na pôde Lecce, zatiaľ čo Bodö/Glimt začína tamojšiu súťaž až v polovici marca. Kormidelník domácich Kjetil Knutsen priznal, že výsledok 3:1 je pre jeho tím možno až príliš lichotivý. „Náš výkon nebol úplne stopercentný, nehrali sme najlepšie ako vieme. Pomohla nám najmä koncovka, v ktorej sme sa nemýlili. Výsledok nás teší, no odveta vonku bude nesmierne ťažká,“ uviedol Knutsen.
