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Chivu podpísal s Interom novú zmluvu

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Rumunský tréner Cristian Chivu oslavuje zisk titulu futbalistov Interu Miláno. Foto: TASR/AP

Cristian Chivu bude trénerom futbalistov Interu Miláno až do roku 2028.

Autor TASR
Miláno 18. júna (TASR) - Cristian Chivu bude trénerom futbalistov Interu Miláno až do roku 2028. Rumunský kormidelník podpísal jednoročné predĺženie zmluvy po tom, čo doviedol „nerazzurri“ k 21. titulu majstra Talianska a k triumfu v Talianskom pohári.

Chivu by mal podľa talianskych médií zarábať po podpise nového kontraktu takmer tri milióny eur ročne. Štyridsaťpäťročný bývalý rumunský reprezentant prebral Inter vlani po odchode Simoneho Inzaghiho do Saudskej Arábie.

Pred angažmánom v Miláne mal odkoučovaných len 13 stretnutí na profesionálnej úrovni, keď v uplynulej sezóne viedol Parmu. Bývalý hráč Interu, ktorý s tímom získal treble v roku 2010, však prekonal očakávania a získal domáce double po 16 rokoch, pripomenula agentúra AFP.
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