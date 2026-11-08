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CHL: Tomík a Kazda s asistenciami pri vysokých výhrach svojich tímov

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Na snímke Timothy Kazda zo Slovenska po vyhlásení za najužitočnejšieho hráča hokejového zápasu A-skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026. Foto: TASR - Martin Medňanský

Aj Timothy Kazda bodoval pri desaťgólovom triumfe svojho tímu. Osemnásťročný útočník prihral na dva góly.

Autor TASR
Ottawa 8. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tobias Tomík prispel tromi asistenciami k vysokej výhre Vancouveru Giants v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže WHL nad Moose Jaw Warriors 10:3. V osemnástich dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral rovnaký počet bodov (5+13).

Aj Timothy Kazda bodoval pri desaťgólovom triumfe svojho tímu. Osemnásťročný útočník prihral na dva góly a Guelph Storm zdolal

North Bay Battalion 10:6. Matej Stankoven strelil úvodný gól Bramptonu Steelheads pri výhre na ľade Flintu Firebirds 5:4. Lucian Bernát si pripísal jednu asistenciu, no jeho Owen Sound Attack prehral s Kitchenerom Rangers 2:3 po predĺžení.
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