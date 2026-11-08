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CHL: Tomík a Kazda s asistenciami pri vysokých výhrach svojich tímov
Aj Timothy Kazda bodoval pri desaťgólovom triumfe svojho tímu. Osemnásťročný útočník prihral na dva góly.
Autor TASR
Ottawa 8. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tobias Tomík prispel tromi asistenciami k vysokej výhre Vancouveru Giants v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže WHL nad Moose Jaw Warriors 10:3. V osemnástich dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral rovnaký počet bodov (5+13).
Aj Timothy Kazda bodoval pri desaťgólovom triumfe svojho tímu. Osemnásťročný útočník prihral na dva góly a Guelph Storm zdolal
North Bay Battalion 10:6. Matej Stankoven strelil úvodný gól Bramptonu Steelheads pri výhre na ľade Flintu Firebirds 5:4. Lucian Bernát si pripísal jednu asistenciu, no jeho Owen Sound Attack prehral s Kitchenerom Rangers 2:3 po predĺžení.
Aj Timothy Kazda bodoval pri desaťgólovom triumfe svojho tímu. Osemnásťročný útočník prihral na dva góly a Guelph Storm zdolal
North Bay Battalion 10:6. Matej Stankoven strelil úvodný gól Bramptonu Steelheads pri výhre na ľade Flintu Firebirds 5:4. Lucian Bernát si pripísal jednu asistenciu, no jeho Owen Sound Attack prehral s Kitchenerom Rangers 2:3 po predĺžení.