< sekcia Šport
Chladoňová bola strieborná v kategórii do 23 rokov
Chladoňová dúfala v preteky bez dažďa, čo jej vyšlo a do vedenia išla v druhom kole.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Hulst 1. februára (TASR) - Slovenská cyklistika Viktória Chladoňová získala striebro na MS 23-ročných v cyklokrose. V holandskom Hulste triumfovala domáca Leonie Bentveldová o 11 sekúnd pred 19-ročnou Slovenkou. Pódium doplnila Celia Geryová z Francúzka s mankom 57 s na víťazku.
Chladoňová dúfala v preteky bez dažďa, čo jej vyšlo a do vedenia išla v druhom kole. Do ďalšieho okruhu išla s náskokom päť sekúnd a postupne sa na čele osamostatnila s Bentveldovou. Tá predbehla Slovenku na začiatku štvrtého kola a pred posledným o vedenie prišla. Chladoňová si držala mierny náskok a jej šanca na víťazstvo vyzerala nádejne po stúpaní, no domáca súperka ju predstihla v prudkej zákrute, keď riskovala a zvolila riskantnejšiu, strmšiu stopu. Chladoňová ešte zvládala držať chvíľu krok, zlom prišiel krátko pred cieľom, keď sa nevošla do jednej zo zákrut.
„Je to bláznivé, trochu neuveriteľné,“ komentovala preteky Bentveldová pre portál Cyclingnews. „Boli to skutočné ťažké preteky, musela som neustále tlačiť a po mentálnej stránke bolo náročné zostať koncentrovaná. Konštantne som videla Chladoňovú, ale skutočne som sa jej nevedela priblížiť. Dve kolá pred koncom som si všimla, že som bola v zjazde trochu rýchlejšia. To bola moja jediná príležitosť v záverečnom kole. Pomyslela som si 'všetko alebo nič' a uvidíme, ako sa to skončí. Chladoňová mala veľa síl, ale ja som bola na tom trochu lepšie po technickej stránke a mohla som vďaka tomu jazdiť dobré línie. Publikum bolo neskutočné, v záverečnom kole som nemohla počuť ani trénerov, také to bolo hlučné.“
Chladoňová dúfala v preteky bez dažďa, čo jej vyšlo a do vedenia išla v druhom kole. Do ďalšieho okruhu išla s náskokom päť sekúnd a postupne sa na čele osamostatnila s Bentveldovou. Tá predbehla Slovenku na začiatku štvrtého kola a pred posledným o vedenie prišla. Chladoňová si držala mierny náskok a jej šanca na víťazstvo vyzerala nádejne po stúpaní, no domáca súperka ju predstihla v prudkej zákrute, keď riskovala a zvolila riskantnejšiu, strmšiu stopu. Chladoňová ešte zvládala držať chvíľu krok, zlom prišiel krátko pred cieľom, keď sa nevošla do jednej zo zákrut.
„Je to bláznivé, trochu neuveriteľné,“ komentovala preteky Bentveldová pre portál Cyclingnews. „Boli to skutočné ťažké preteky, musela som neustále tlačiť a po mentálnej stránke bolo náročné zostať koncentrovaná. Konštantne som videla Chladoňovú, ale skutočne som sa jej nevedela priblížiť. Dve kolá pred koncom som si všimla, že som bola v zjazde trochu rýchlejšia. To bola moja jediná príležitosť v záverečnom kole. Pomyslela som si 'všetko alebo nič' a uvidíme, ako sa to skončí. Chladoňová mala veľa síl, ale ja som bola na tom trochu lepšie po technickej stránke a mohla som vďaka tomu jazdiť dobré línie. Publikum bolo neskutočné, v záverečnom kole som nemohla počuť ani trénerov, také to bolo hlučné.“
MS v cyklokrose v Hulste
ženy do 23 rokov: 1. Leonie Bentveldová (Hol.) 43:08 min., 2. Viktória CHLADOŇOVÁ (SR) +11 s, 3. Celia Geryová (Fr.) +57
ženy do 23 rokov: 1. Leonie Bentveldová (Hol.) 43:08 min., 2. Viktória CHLADOŇOVÁ (SR) +11 s, 3. Celia Geryová (Fr.) +57