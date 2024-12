Chladoňová, Hagara či Frličková budú v Juniorskom olympijskom tíme

členovia Juniorského olympijského tímu (JOT):



Adam Hagara (krasokorčuľovanie), Viktória Chladoňová (cyklistika), Patrícia Tománková (džudo), Richard Hanušovský (taekwondo), Martin Horváth (streľba), Dominik Egyházy (vodný slalom), Laura Frličková (atletika), Samuel Arpáš a Samuel Palušek (stolný tenis), Emma Simona Pernischová (taekwondo), Lucia Piliarová (športová gymnastika), Martina Buršíková (športové lezenie), Soňa Depešová (tenis), Diana Dunajská (triatlon), Teo Peter Lukáč (rýchlostná kanoistika), Petra Kusá (atletika), Oliver Šimek a Michal Žemla (veslovanie), Lukáš Václavík (krasokorčuľovanie), Markus Sklenárik (biatlon), Andrej Barnáš (zjazdové lyžovanie), Bruno Mick (sánkovanie), Alica Lengyelová (krasokorčuľovanie)

Bratislava 19. decembra (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová, krasokorčuliar Adam Hagara, či atlétka Laura Frličková, budú v roku 2025 členmi Juniorského olympijského tímu (JOT). Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Nadácia SOŠV spúšťajú ôsmy ročník projektu pre mladých talentovaných športovcov, ktorí sa v budúcnosti môžu dostať na OH. Informoval o tom portál olympic.sk.Chladoňová v roku 2024 získala medaily na juniorských MS v cyklokrose, horskej cyklistike i v cestnej cyklistike. V cross country na horských bicykloch sa stala majsterkou sveta. Vďaka striebornej medaile na zimných olympijských hrách mládeže 2024 v Kangwone a bronzu z juniorských MS sa na základe voľnej karty od správnej rady Nadácie SOŠV dostal do JOT aj Adam Hagara, ktorý je zároveň poberateľom grantu z Olympijskej solidarity MOV. Frličková sa blysla na domácich ME do 18 rokov v Banskej Bystrici v disciplíne 100 m prekážky. Zároveň je európska rekordérka a svetová jednotka roka 2024 vo svojej vekovej kategórii v tejto disciplíne. Spolu s ňou bude atletiku zastupovať aj ďalšia medailistka z Banskej Bystrice Petra Kusá.Nadácia SOŠV medzi členov Juniorského olympijského tímu 2024 prerozdelí 48-tisíc eur. Jednotlivci i dvojice dostanú okrem štipendia aj nefinančné plnenie od dodávateľov SOŠV, služby mentálneho kouča či možnosť vzdelávať sa v témach ako správna výživa, antidoping či vystupovanie pred médiami. "," citoval olympic.sk riaditeľku Nadácie SOŠV Zuzanu Vodáčkovú.Projektom prešli viacerí športovci, ktorí majú za sebou už účasť na OH či sa chystajú na športový vrchol. Patria medzi nich aj Viktória Forsterová, Gabriela Gajanová, Eliška Mintálová, Vanesa Hocková, Viktória Čerňanská, Rebeka Jančová či Marián Skupek.