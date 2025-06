Chladoňová je najlepšou mladou pretekárkou v Nórsku: Zaslúžili sme si

Výsledky 1. ročníka ženskej edície Okolo Nórska:



Celkové poradie: 1. Mie Björndal Ottestadová (Nór./Uno-X Mobility) 5:20:24 h, 2. Justine Ghekiereová (Belg./AG Insurance-Soudal Team) +44 s, 3. Lauren Dicksonová (V.Brit./Handsling Alba Development Road Team) +49, ..., 8. Viktória CHLADOŇOVÁ (SR/Visma-Lease a Bike) +1:17 min



Celkové poradie pretekárok do 23 rokov: 1. CHLADOŇOVÁ 5:21:41 h, 2. Titia Ryová (Fr./Arkea-B&B Hotels Women) +17 s, 3. Alena Ivančenková (Rus./SAE Team ADQ) +47

Stavanger 2. júna (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa stala najlepšou mladou pretekárkou víkendového podujatia Okolo Nórska. V premiérovej ženskej edícii pretekov jej na to stačili 10. a 14. miesto v jednotlivých etapách.Osemnásťročná jazdkyňa tímu Visma-Lease a Bike bola najmladšou pretekárkou v štartovej listine. V sobotnej 1. etape skončila v dojazde do kopca na 10. priečke s 25-sekundovým mankom na víťaznú Belgičanku Justine Ghekiereovú, v nedeľu sa prebojovala do úniku a v skupine favoritiek finišovala 14. so stratou 50 sekúnd na víťazku etapy i celkového poradia Mie Björndal Ottestadovú z Nórska.,“ uviedla Chladoňová pre oficiálnu webstránku holandskej stajne. V kategórii mladých pretekárok triumfovala pred Francúzkou Titiou Ryovou (+17 s), v celkovej klasifikácii obsadila ôsmu priečku.