Chladoňová o vlaňajšku: Takú sezónu veľa cyklistov ani nezažije

Bratislava 4. februára (TASR) - Viktória Chladoňová zbierala v minulom roku jeden úspech za druhým a tak nečudo, že sa jej dostalo uznania aj v tradičnej ankete Športovec roka. Okrem víťazstva v kategórii najväčší talent spomedzi letných športovcov zaknihovala aj 12. miesto v hlavnej ankete medzi oveľa staršími a skúsenejšími kolegami.



Osemnásťročná všestranná pretekárka má za sebou nesmierne úspešnú sezónu. Stala sa majsterkou sveta v MTB XCO v Andorre a vybojovala bronz na MS v cyklokrose v Tábore. V cestnej cyklistike na MS vo Švajčiarsku získala striebro v individuálnej časovke a bronz v cestných pretekoch, pridala aj bronz z časovky z ME v Belgicku.



V závere minulého roku si pripísala premiérové prvenstvo v ankete Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Zlatý pedál 2024 a na úvod nového ju zvolili za najväčší talent naprieč letnými športami. "Veľmi si to vážim a som šťastná. Bolo to pre mňa nečakané, keďže som vôbec netušila, že môžem vyhrať takúto cenu. Byť medzi najlepšími športovcami Slovenska je pre mňa veľká vec," tešila sa Chladoňová, ktorá sa v 18 rokoch umiestnila aj na výbornom 12. mieste hlavnej kategórie: "Som za to veľmi rada a určite prekvapená, lebo na Slovensku máme veľa iných športovcov, ktorí dosiahli možno aj viac ako ja."



V novom roku ju čakajú ďalšie veľké výzvy, keďže už prešla z juniorskej kategórie medzi dospelé pretekárky. Premiéru absolvovala uplynulý víkend na MS v cyklokrose, kde obsadila šieste miesto v kategórii do 23 rokov. Medzi top pretekárkami sa predstaví aj na ceste, v septembri podpísala trojročný kontrakt s profesionálnym holandským WorldTeamom Visma-Lease a Bike. "Vlani to bola moja vysnívaná sezóna, akú veľa cyklistov ani nezažije a budem na ňu dlho spomínať. Teraz to bude iné. V cyklokrose som na štarte s o tri roky staršími babami, takže tam mám stále čas sa posúvať a cestu ešte len okúsim, aké to je. Aj preto zatiaľ nemám žiadne ambície do ďalšej sezóny, lebo ešte neviem, aké budú súperky. Ale budem sa snažiť pomôcť tímu, aby sme mohli čo najviac vyhrávať a niekedy možno ´zahviezdim´ aj ja," zaželala si.