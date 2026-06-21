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Chladoňová obsadila na Okolo Švajčiarska celkové 32. miesto

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Na archívnej snímke cyklistka Viktória Chladoňová. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Chladoňová finišovala v prvých troch etapách na 40., 48. a 75. priečke.

Autor TASR
Villars-sur-Ollon 21. júna (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila na etapových pretekoch žien Okolo Švajčiarska celkové 32. miesto. Na domácu víťazku Marlen Reusserovú stratila 19-ročná pretekárka tímu Visma–Lease a Bike v piatich etapách celkovo 37:10 min.

Chladoňová finišovala v prvých troch etapách na 40., 48. a 75. priečke. Jej najlepším umiestnením na Okolo Švajčiarska 2026 bola 22. pozícia v sobotnej časovke. V nedeľnej záverečnej etape, ktorú ovládla Reusserová, obsadila 33. priečku.

Za Švajčiarkou z tímu Movistar skončila na celkovom 2. mieste Francúzka Cedrine Kerbaolová, 3. priečku obsadila Poľka Kasia Niewiadomová
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