Chladoňová obsadila na úvod Gira 35. miesto, Jenčušová 140.
V prvej etape absolvovali pretekárky takmer úplne rovinatú etapu, počas ktorej museli zvládnuť len 240 výškových metrov.
Autor TASR
Ravenna 30. mája (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová z tímu Visma-Lease a bike obsadila v úvodnej etape pretekov Giro d'Italia 35. miesto. Do cieľa 139 km dlhej etapy z mesta Cesenatico do Ravenny prišla v hlavnej skupine a v rovnakom čase ako Holanďanka Lorena Wiebesová, ktorá ovládla sobotný šprint. Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová (Be-Pink) skončila na 140. priečke s mankom 6:04 min.
V prvej etape absolvovali pretekárky takmer úplne rovinatú etapu, počas ktorej museli zvládnuť len 240 výškových metrov. Očakával sa preto šprint a každý pokus o únik sa hneď kontroloval. Štyrom Taliankam sa však podarilo odpútať a dokázali si vypracovať aj 4-minútový náskok. Päťdesiat km pred cieľom ich napokon pelotón dobehol a v hektickom závere bola najrýchlejšia Wiebesová pred domácimi Elisou Balsamovou a Larou Gillespiovou.
Giro d'Italia - ženy - 1. etapa (Cesenatico - Ravenna, 139 km):
1. Lorena Wiebesová (Hol./Team SD Worx-Protime) 3:18:22 h, 2. Elisa Balsamová (Tal./Lidl-Trek), 3. Lara Gillespiová (Tal./SAE Team ADQ),... 35. Viktória CHLADOŇOVÁ (Visma-Lease a bike) všetky rovnaký čas ako víťazka, 140. Nora JENČUŠOVÁ (Vini Fantini-BePink) (obe SR) +6:04 min
