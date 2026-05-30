Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. máj 2026Meniny má Ferdinand
< sekcia Šport

Chladoňová obsadila na úvod Gira 35. miesto, Jenčušová 140.

.
Na snímke cyklistka Viktória Chladoňová počas oceňovania Športovec Národného športového centra 2025 v Bratislave v utorok 3. marca 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V prvej etape absolvovali pretekárky takmer úplne rovinatú etapu, počas ktorej museli zvládnuť len 240 výškových metrov.

Autor TASR
Ravenna 30. mája (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová z tímu Visma-Lease a bike obsadila v úvodnej etape pretekov Giro d'Italia 35. miesto. Do cieľa 139 km dlhej etapy z mesta Cesenatico do Ravenny prišla v hlavnej skupine a v rovnakom čase ako Holanďanka Lorena Wiebesová, ktorá ovládla sobotný šprint. Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová (Be-Pink) skončila na 140. priečke s mankom 6:04 min.

V prvej etape absolvovali pretekárky takmer úplne rovinatú etapu, počas ktorej museli zvládnuť len 240 výškových metrov. Očakával sa preto šprint a každý pokus o únik sa hneď kontroloval. Štyrom Taliankam sa však podarilo odpútať a dokázali si vypracovať aj 4-minútový náskok. Päťdesiat km pred cieľom ich napokon pelotón dobehol a v hektickom závere bola najrýchlejšia Wiebesová pred domácimi Elisou Balsamovou a Larou Gillespiovou.



Giro d'Italia - ženy - 1. etapa (Cesenatico - Ravenna, 139 km):

1. Lorena Wiebesová (Hol./Team SD Worx-Protime) 3:18:22 h, 2. Elisa Balsamová (Tal./Lidl-Trek), 3. Lara Gillespiová (Tal./SAE Team ADQ),... 35. Viktória CHLADOŇOVÁ (Visma-Lease a bike) všetky rovnaký čas ako víťazka, 140. Nora JENČUŠOVÁ (Vini Fantini-BePink) (obe SR) +6:04 min

.

Neprehliadnite

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta