Chladoňová podpísala trojročnú zmluvu s Vismou

Amsterdam 7. septembra (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová podpísala zmluvu s holandským profesionálnym tímom Visma–Lease a Bike. Mladá pretekárka dosiahla minulý týždeň výrazný úspech, keď získala titul juniorskej svetovej šampiónky v cross country v horskej cyklistike. Jej nový kontrakt má dĺžku tri roky a platí od januára 2025.



Pre 17-ročnú Slovenku bol kľúčový program rozvoja tímu, do ktorého vstúpila spolu s ňou aj Britka Imogen Wolffová. Obe sa venujú okrem cestnej cyklistiky aj horskej a cyklokrosu. "Možnosti rozvoja, ktoré tím ponúka mladým talentom, dokonale zapadajú do mojich plánov. Umožňujú mi spojiť moju obľúbenú disciplínu, cyklokros, s cestnou cyklistikou," uviedla 17-ročná Chladoňová podľa oficiálnej stránky tímu.



"Bude to veľká zmena. V predošlých rokov som jazdila za malý rodinný tím a teraz sa pripojím k jednému z najväčších tímov WorldTour. Som nadšená z tejto príležitosti," povedala mladá Slovenka. Okrem zlata z Andorry v horskej cyklistike má na konte aj juniorsky bronz z MS v cyklokrose a jeden triumf na elitnej úrovni. Má aj domáce tituly v cestnej cyklistike v kategórii žien. "Teším sa, že budem súčasťou profesionálnej cyklistiky, spoznám nových ľudí a naučím sa, aké je to jazdiť v tíme WorldTour. Bolo by skvelé, keby som nakoniec dostala šancu štartovať aj na pretekoch ako Tour de France Femmes alebo Giro d'Italia Women," povedala Chladoňová.



Očakávania od dvojice mladých cyklistiek sú aj v samotnom tíme. "Imogen a Viktória dosiahli v uplynulých rokoch veľmi dobré výsledky. Chceme, aby obe pomaly rástli na úroveň WorldTour. Predovšetkým očakávame, že budú napredovať a objavovať to, v čom sú dobré. Veľké výsledky sú v prvých rokoch menej dôležité," prezradil manažér tímu Rutger Tijssen.