Nedela 22. marec 2026
Chladoňová šiesta na klasike Girodell’Appennino Donne

Na archívnej snímke slovenská cyklistka Viktória Chladoňová. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Janov 22. marca (TASR) - Slovenská cyklistika Viktória Chladoňová obsadila šieste miesto na talianskej klasike Girodell’Appennino Donne. Pretekárka stajne Visma-Lease a Bike navyše výrazne pomohla tímovej kolegyni Sarah Van Damovej k pódiovému umiesteniu.

Devätnásťročná slovenská reprezentantka sa v selektívnych pretekoch udržala v čelnej skupine a v závere zohrala kľúčovú úlohu pri podpore Van Damovej, Kanaďanka v záverečnom šprinte v uliciach Janova finišovala tretia. Víťazkou sa stala domáca Silvia Persicová, na druhom mieste skončila Holanďanka Lucinda Brandová, informoval v tlačovej správe Slovenský zväz cyklistiky.

Chladoňová sa postarala aj o kuriózny moment. Pred vjazdom na cieľovú rovinku bola na vedúcej pozícii, avšak na kruhovom objazde zle odbočila, keď nasledovala sprievodnú motorku na výjazd mimo trasy pretekov.
Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

OTESTUJTE SA: Uhádnete hit podľa jednej vety?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?