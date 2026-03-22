Chladoňová šiesta na klasike Girodell’Appennino Donne
Autor TASR
Janov 22. marca (TASR) - Slovenská cyklistika Viktória Chladoňová obsadila šieste miesto na talianskej klasike Girodell’Appennino Donne. Pretekárka stajne Visma-Lease a Bike navyše výrazne pomohla tímovej kolegyni Sarah Van Damovej k pódiovému umiesteniu.
Devätnásťročná slovenská reprezentantka sa v selektívnych pretekoch udržala v čelnej skupine a v závere zohrala kľúčovú úlohu pri podpore Van Damovej, Kanaďanka v záverečnom šprinte v uliciach Janova finišovala tretia. Víťazkou sa stala domáca Silvia Persicová, na druhom mieste skončila Holanďanka Lucinda Brandová, informoval v tlačovej správe Slovenský zväz cyklistiky.
Chladoňová sa postarala aj o kuriózny moment. Pred vjazdom na cieľovú rovinku bola na vedúcej pozícii, avšak na kruhovom objazde zle odbočila, keď nasledovala sprievodnú motorku na výjazd mimo trasy pretekov.
