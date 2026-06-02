Chladoňová skončila 25. v 4. etape Gira, na čele je van der Breggenová
Autor TASR
Nevegal 2. júna (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová z tímu Visma-Lease a bike obsadila 25. miesto v 4. etape pretekov Giro d'Italia. Do cieľa individuálnej časovky do vrchu na 12,7 km z Belluna do lyžiarskeho strediska Nevegal prišla s mankom 3:55 minúty na víťazku Annu van der Breggenovú (SD Worx-Protime).
Tridsaťšesťročná Holanďanka sa vďaka dominantnému triumfu dostala na čelo celkovej kvalifikácie. Časovku vyhrala s náskokom 64 sekúnd na Švajčiarku Marlen Reusserovú (Movistar), tretia Demi Volleringová z Holandska (FDJ United-SUEZ) stratila ešte o šesť sekúnd viac. Rovnaké rozostupy sú medzi nimi aj na prvých troch pozíciách celkového poradia. Chladoňová si v ňom udržala 20. miesto.
Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová (BePink) skončila na 138. priečke s mankom vyše dvanásť minút. Celkovo je s polhodinovou stratou na 139. mieste.
Giro d'Italia - ženy
4. etapa 2026 (individuálna časovka na 12,7 km, Belluno - Nevegal):
1. Anna van der Breggenová (Hol./SD Worx-Protime) 31:38 min, 2. Marlen Reusserová (Švaj./Movistar) +1:04, 3. Demi Volleringová (Hol./FDJ United-SUEZ) +1:10, ..., 25. Viktória CHLADOŇOVÁ (SR/Team Visma Lease a bike) +3:55, 138. Nora JENČUŠOVÁ (SR/Vini Fantini - BePink) +12:10
celkové poradie po 4. etape:
1. van der Breggenová 11:31:32 h, 2. Reusserová +1:04 min, 3. Volleringová +1:10, ..., 20. CHLADOŇOVÁ +3:55, 139. JENČUŠOVÁ +30:20
