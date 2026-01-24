Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chladoňová skončila v belgickom Maasmechelene na 21. priečke

Na snímke Viktória Chladoňová Foto: TASR - Dano Veselský

Zvíťazila Holanďanka Puck Pieterseová z tímu Fenix - Premier Tech.

Autor TASR
Maasmechelen 24. januára (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila na sobotňajších pretekoch Svetového pohára v cyklokrose v belgickom Maasmechelene 21. miesto. Členka tímu Visma Lease a Bike mala odstup od čela 2:23 min.

Zvíťazila Holanďanka Puck Pieterseová z tímu Fenix - Premier Tech. Druhá skončila jej krajanka i tímová kolegyňa Ceylin Del Carmen Alvaradová s odstupom 10 sekúnd, o sekundu späť finišovala Francúzka Amandine Fouquenetová (Pauwels Sauzen).
