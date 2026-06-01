Chladoňová v 3. etape Gira na 36. mieste, na čele Balsamová
Autor TASR
Buja 1. júna (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová z tímu Visma-Lease a bike obsadila 36. miesto v 3. etape pretekov Giro d'Italia. Do cieľa 156 km dlhej trate z Bibione do Buje prišla v hlavnom balíku a v rovnakom čase ako víťazná Talianka Elisa Balsamová zo stajne Lidl-Trek.
Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová (BePink) skončila na 111. priečke s mankom vyše dvanásť minút. Na čele celkového poradia je Balsamová, ktorá vyhrala všetky tri úvodné etapy podujatia. Druhá Lily Williamsová z USA (Human Powered Health) na ňu stráca 24 sekúnd. Chladoňová je 20. v celkovom poradí s mankom 30 sekúnd.
Giro d'Italia - ženy
3. etapa (Bibione - Buja, 156 km):
1. Elisa Balsamová (Tal./Lidl-Trek) 3:43:43 h, 2. Lily Williamsová (USA/Human Powered Health), 3. Femke Gerritseová (Hol./SD Worx-Protime), ... 36. Viktória CHLADOŇOVÁ (SR/Team Visma Lease a bike) všetky rovnaký čas, 111. Nora JENČUŠOVÁ (SR/Vini Fantini - BePink) +12:06 min
celkové poradie:
1. Balsamová 10:59:24 h, 2. Williamsová +24 s, 3. Elisa Longová Borghiniová (Tal./SAE Team ADQ) +30, ... 20. CHLADOŇOVÁ +30, 134. JENČUŠOVÁ +18:40
