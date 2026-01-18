Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chladoňová v Benidorme piata v kategórii do 23 rokov, celkovo 15.

Na archívnej snímke Viktória Chladoňová. Foto: TASR - Pavol Zachar

Slovensko malo zastúpenie aj v juniorských kategóriách.

Autor TASR
Benidorm 18. januára (TASR) - Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová finišovala na podujatí Svetového pohára v cyklokrose v španielskom Benidorme v kategórii žien elite na 15. mieste. V kategórii do 23 rokov jej patrila piata priečka. Triumf v pretekoch a aj v celkovom hodnotení vybojovala Holanďanka Lucinda Brandová, Chladoňová na ňu stratila 1:54 minúty. Medzi mužmi bol najrýchlejší Holanďan Mathieu van der Poel.

Slovensko malo zastúpenie aj v juniorských kategóriách. Medzi juniormi obsadil Michal Šichta 14. priečku, Milan Húsenica skončil 21. a Jerguš Melicherčík prišiel do cieľa na 33. mieste. V súťaži junioriek Karolína Bortelová obsadila 23. priečku. V kategórii do 23 rokov sa predstavil Peter Šoltés a skončil na 28. mieste.
