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Chladoňová v Ostrave na 44. mieste, vyhrala Schreiberová
Druhá Slovenska na štarte Dorota Vojtíšková obsadila 47. priečku.
Autor TASR
Ostrava 27. novembra (TASR) - Slovenská pretekárka Viktória Chladoňová obsadila 44. miesto v 1. kole Svetového pohára v cyklokrose v Ostrave. Do cieľa prišla so stratou 5:48 minúty na víťaznú Marie Schreiberovú z Luxemburska, ktorá preťala cieľ v čase 51:25 min. Druhá skončila Holanďanka Aniek van Alphenová s mankom šesť sekúnd a tretia bola jej krajanka Manon Bakkerová (+9 s). Druhá Slovenska na štarte Dorota Vojtíšková obsadila 47. priečku.
1. kolo SP v Ostrave
ženy elite: 1. Marie Schreiberová (Lux.) 51:25 min., 2. Aniek van Alphenová +6 s, 3. Manon Bakkerová (obeh Hol.) +9, ..., 44. Viktória CHLADOŇOVÁ +5:48, 47. Dorota VOJTÍŠKOVÁ (obe SR) +5:58
ženy elite: 1. Marie Schreiberová (Lux.) 51:25 min., 2. Aniek van Alphenová +6 s, 3. Manon Bakkerová (obeh Hol.) +9, ..., 44. Viktória CHLADOŇOVÁ +5:48, 47. Dorota VOJTÍŠKOVÁ (obe SR) +5:58