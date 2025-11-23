< sekcia Šport
Chladoňová v Tábore na 18. mieste, v kategórii U23 skončila tretia
Zaostala medzi ženami za víťaznou Holanďankou Lucindou Brandovou o 2:12 min.
Autor TASR
Tábor 23. novembra (TASR) - Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová obsadila v úvodných pretekoch Svetového pohára v cyklokrose v Tábore 18. miesto v súťaži žien elite. V kategórii do 23 rokov jej patrila tretia priečka.
Chladoňová z profesionálnej stajne Visma-Lease a Bike zaostala medzi ženami za víťaznou Holanďankou Lucindou Brandovou o 2:12 min. Jej krajanka Sofia Ungerová mala na 31. priečke manko 3:26 min, v kategórii do 23 rokov skončila na 13. pozícii.
