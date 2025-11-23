Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 23. november 2025Meniny má Klement
< sekcia Šport

Chladoňová v Tábore na 18. mieste, v kategórii U23 skončila tretia

.
Na snímke Viktória Chladoňová si preberá cenu Zlatý pedál 2024 v kategóriách cyklokros, horská cyklistika, cross country a cestná cyklistika počas udeľovania cien Zlatý pedál 2024 v Bratislave 21. decembra 2024. Foto: TASR - Pavol Zachar

Zaostala medzi ženami za víťaznou Holanďankou Lucindou Brandovou o 2:12 min.

Autor TASR
Tábor 23. novembra (TASR) - Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová obsadila v úvodných pretekoch Svetového pohára v cyklokrose v Tábore 18. miesto v súťaži žien elite. V kategórii do 23 rokov jej patrila tretia priečka.

Chladoňová z profesionálnej stajne Visma-Lease a Bike zaostala medzi ženami za víťaznou Holanďankou Lucindou Brandovou o 2:12 min. Jej krajanka Sofia Ungerová mala na 31. priečke manko 3:26 min, v kategórii do 23 rokov skončila na 13. pozícii.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Viete ako funguje umelá inteligencia?

NOVANSKÝ: Znižovať teplotu pri chrípke treba začať až pri 38 stupňoch

PRIESKUM: S prijatím etického kódexu NRSR súhlasí 90,1 % respondentov

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?