Chladoňová v úvode Tour de l'Ardeche skončila na deviatom mieste
Belgičanka v záverečnom špurte predstihla Talianku Eleonoru Ciaboccovú, tretia finišovala so štvorsekundovou stratou Holanďanka Mischa Bredewoldová.
Autor TASR
Paríž 9. septembra (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila v úvodnej etape pretekov Tour de l'Ardeche deviate miesto. Členka tímu Visma Lease a Bike zaostala o 17 sekúnd za víťaznou Lotte Kopeckou.
Belgičanka v záverečnom špurte predstihla Talianku Eleonoru Ciaboccovú, tretia finišovala so štvorsekundovou stratou Holanďanka Mischa Bredewoldová. Chladoňová sa predstavila v súťažnom kolotoči po takmer dvojmesačnej prestávke.
