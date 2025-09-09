Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chladoňová v úvode Tour de l'Ardeche skončila na deviatom mieste

Na archívnej snímke Viktória Chladoňová. Foto: TASR/Dano Veselský

Belgičanka v záverečnom špurte predstihla Talianku Eleonoru Ciaboccovú, tretia finišovala so štvorsekundovou stratou Holanďanka Mischa Bredewoldová.

Paríž 9. septembra (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila v úvodnej etape pretekov Tour de l'Ardeche deviate miesto. Členka tímu Visma Lease a Bike zaostala o 17 sekúnd za víťaznou Lotte Kopeckou.

Belgičanka v záverečnom špurte predstihla Talianku Eleonoru Ciaboccovú, tretia finišovala so štvorsekundovou stratou Holanďanka Mischa Bredewoldová. Chladoňová sa predstavila v súťažnom kolotoči po takmer dvojmesačnej prestávke.
