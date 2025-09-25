< sekcia Šport
Chladoňová získala striebro v pretekoch žien do 23 rokov
Pódium doplnila tretia Španielka Paula Blasiová (+12). Ďalšia slovenská reprezentantka Sofia Ungerová obsadila 28. miesto (+7:49).
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kigali 25. septembra (TASR) - Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala na majstrovstvách sveta v Rwande druhú medailu. Vo štvrtok vybojovala striebro v pretekoch s hromadným štartom v kategórii žien do 23 rokov. Nadviazala tak na rovnaký cenný kov z pondelkovej individuálnej časovky v tej istej vekovej kategórii. Na kopcovitej 119,3 km dlhej trase v Kigali triumfovala Francúzka Célia Geryová, na ktorú Chladoňová stratila v cieli dve sekundy.
Pódium doplnila tretia Španielka Paula Blasiová (+12). Ďalšia slovenská reprezentantka Sofia Ungerová obsadila 28. miesto (+7:49). Pre Chladoňovú je to ďalší výrazný úspech. Osemnásťročná členka tímu Visma Lease a Bike skončila na vlaňajšom svetovom šampionáte v Zürichu v kategórii junioriek druhá v individuálnej časovke a tretia v pretekoch s hromadných štartom. Na ME 2024 v Limburgu získala bronz v časovke junioriek.
Na náročnej trati plnej ťažkých stúpaní a zjazdov odpadlo už po prvom z ôsmich kôl viacero cyklistiek, po dvoch kolách tak zostalo v hlavnom pelotóne iba 39 pretekárok. Obe Slovenky zvládli prvé selekcie bez problémov. V hlavnej skupine sa dlho nediali žiadne útoky, ktoré by ju mohli roztrhať. Štvrtý prejazd ťažkého cieľového kopca po kockách už Ungerovú preveril, po ňom sa však opäť mierne spomalilo a slovenská cyklistka sa dokázala vrátiť späť do 30-členného balíka. V piatom okruhu odpadla jedna z favoritiek Britka Cat Fergusonová. Približne 46 km pred cieľom Chladoňová na vrchole kockového stúpania spadla pri malej rýchlosti, najmladšia účastníčka na štarte sa však rýchlo dokázala posadiť späť na bicykel a po dvoch minútach dobehla hlavnú skupinu.
Stúpanie na Cote de Kimihurura (1,3 km, 6,3 %) zredukovalo prvú skupinu, pričom z nej odpadla aj Ungerová. Po 28 km zaútočila Francúzka Julie Begová, ku ktorej sa pridali aj ďalšie tri pretekárky, ale únik nemal dlhé trvanie. Približne 25 km pred cieľom sa pokúsila o ďalší atak Poľka Malwina Mulová, zareagovala naň Chladoňová i Geryová a vytvorili vedúce trio. Na čele si vytvorilo postupne 15-sekundový náskok. Mulová na vysoké tempo nestačila, Geryová nespolupracovala so slovenskou reprezentantkou a po šiestich km tak pelotón vedúce pretekárky dostihol. V záverečnom okruhu nastúpila Švédka Stona Kageviová, ktorá 7 km pred cieľom mala na hlavný balík 50-sekundový náskok. Na stúpaní Côte de Kigali Golf (0,8 km; 8,1 %) Chladoňová zaútočila, pridali sa k nej Geryová, Kanaďanka Isabella Holmgrenová a Blasiová a 5,6 km pred cieľom Kageviovú dostihli. Pelotón sa však vpredu opäť spojil. Dve km pred cieľom nastúpila v stúpaní Francúzka Marion Bunelová, pridali sa k nej aj Chladoňová a Geryová. Vo finiši mala najviac síl Francúzka, ktorá prešpurtovala Slovenku a zdolala ju o dve sekundy. Bunelovú na posledných metroch ešte dobehli Blasiová s Taliankou Eleonorou Ciaboccoovou a Španielka si prišla po bronz.
„Je niečo neskutočné zvíťaziť. Ako tím sme pracovali perfektne a rozhodli sme sa vsadiť na mňa. Marion (Bunelová) odviedla neuveriteľnú prácu a v poslednom kilometri mi vytvorila skvelú pozíciu,“ povedala Geryová podľa portálu velo.outsideonline.com.
Pódium doplnila tretia Španielka Paula Blasiová (+12). Ďalšia slovenská reprezentantka Sofia Ungerová obsadila 28. miesto (+7:49). Pre Chladoňovú je to ďalší výrazný úspech. Osemnásťročná členka tímu Visma Lease a Bike skončila na vlaňajšom svetovom šampionáte v Zürichu v kategórii junioriek druhá v individuálnej časovke a tretia v pretekoch s hromadných štartom. Na ME 2024 v Limburgu získala bronz v časovke junioriek.
Na náročnej trati plnej ťažkých stúpaní a zjazdov odpadlo už po prvom z ôsmich kôl viacero cyklistiek, po dvoch kolách tak zostalo v hlavnom pelotóne iba 39 pretekárok. Obe Slovenky zvládli prvé selekcie bez problémov. V hlavnej skupine sa dlho nediali žiadne útoky, ktoré by ju mohli roztrhať. Štvrtý prejazd ťažkého cieľového kopca po kockách už Ungerovú preveril, po ňom sa však opäť mierne spomalilo a slovenská cyklistka sa dokázala vrátiť späť do 30-členného balíka. V piatom okruhu odpadla jedna z favoritiek Britka Cat Fergusonová. Približne 46 km pred cieľom Chladoňová na vrchole kockového stúpania spadla pri malej rýchlosti, najmladšia účastníčka na štarte sa však rýchlo dokázala posadiť späť na bicykel a po dvoch minútach dobehla hlavnú skupinu.
Stúpanie na Cote de Kimihurura (1,3 km, 6,3 %) zredukovalo prvú skupinu, pričom z nej odpadla aj Ungerová. Po 28 km zaútočila Francúzka Julie Begová, ku ktorej sa pridali aj ďalšie tri pretekárky, ale únik nemal dlhé trvanie. Približne 25 km pred cieľom sa pokúsila o ďalší atak Poľka Malwina Mulová, zareagovala naň Chladoňová i Geryová a vytvorili vedúce trio. Na čele si vytvorilo postupne 15-sekundový náskok. Mulová na vysoké tempo nestačila, Geryová nespolupracovala so slovenskou reprezentantkou a po šiestich km tak pelotón vedúce pretekárky dostihol. V záverečnom okruhu nastúpila Švédka Stona Kageviová, ktorá 7 km pred cieľom mala na hlavný balík 50-sekundový náskok. Na stúpaní Côte de Kigali Golf (0,8 km; 8,1 %) Chladoňová zaútočila, pridali sa k nej Geryová, Kanaďanka Isabella Holmgrenová a Blasiová a 5,6 km pred cieľom Kageviovú dostihli. Pelotón sa však vpredu opäť spojil. Dve km pred cieľom nastúpila v stúpaní Francúzka Marion Bunelová, pridali sa k nej aj Chladoňová a Geryová. Vo finiši mala najviac síl Francúzka, ktorá prešpurtovala Slovenku a zdolala ju o dve sekundy. Bunelovú na posledných metroch ešte dobehli Blasiová s Taliankou Eleonorou Ciaboccoovou a Španielka si prišla po bronz.
„Je niečo neskutočné zvíťaziť. Ako tím sme pracovali perfektne a rozhodli sme sa vsadiť na mňa. Marion (Bunelová) odviedla neuveriteľnú prácu a v poslednom kilometri mi vytvorila skvelú pozíciu,“ povedala Geryová podľa portálu velo.outsideonline.com.
MS v cestnej cyklistike v Kigali
preteky jednotlivcov - ženy do 23 rokov (119,3 km): 1. Célia Geryová (Fr.) 3:24:26 h, 2. Viktória CHLADOŇOVÁ (SR) +2 s, 3. Paula Blasiová (Šp.), 4. Eleonora Ciaboccová (Tal.), 5. Marion Bunelová (Fr.) všetky +12, 6. Isabella Holmgrenová (Kan.) +17, ..., 28. Sofia UNGEROVÁ (SR) +7:49 min.
preteky jednotlivcov - ženy do 23 rokov (119,3 km): 1. Célia Geryová (Fr.) 3:24:26 h, 2. Viktória CHLADOŇOVÁ (SR) +2 s, 3. Paula Blasiová (Šp.), 4. Eleonora Ciaboccová (Tal.), 5. Marion Bunelová (Fr.) všetky +12, 6. Isabella Holmgrenová (Kan.) +17, ..., 28. Sofia UNGEROVÁ (SR) +7:49 min.