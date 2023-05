Chlapík po hite od Kocha nedohral a nejaký čas bude mimo hru

Riga 13. mája (TASR) - Hokejista Filip Chlapík bude po hite od Patrika Kocha nejaký čas mimo hru. Češi zdolali Slovensko v úvodnom zápase B-skupiny MS 3:2, no útočník po tvrdom zákroku v prvej tretine odohral len niečo cez deväť minút. Tréner Kari Jalonen potvrdil, že na konci duelu nemohol hrať a chvíľu nebude k dispozícii.



Zákrok, ktorý sa odohral v 13. minúte, vyvolal viaceré diskusie, či bol v rámci pravidiel. Väčšina českých hráčov si myslí, že Koch mal dostať trest. "Bol to jednoznačný faul," povedal Jiří Černoch pre portál hokej.cz. Rovnaký názor mal aj obranca Michal Kempný.



Naopak, Daniel Voženílek a dvojgólový strelec Lukáš Sedlák hovorili o čistom hite. Chlapík, ktorý debutoval na svetovom šampionáte, odohral v tretej tretine len 80 sekúnd. Trénera Jalonena však nahnevalo, že si rozhodcovia nešli zákrok pozrieť na videu: "Podľa mňa by mali ísť a pozrieť si to."



Krídelníka zo švajčiarskej Ambri-Piotta by v prípade dlhšej absencie mohli nahradiť Martin Kaut alebo Voženílek. Obaja útočníci zatiaľ nie sú zapísaní na súpiske mužstva.