Chlebová postúpila do finále v K1 kategórie do 23 rokov

Krakov 17. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Ivana Chlebová postúpila na MEJ v Krakove do finále v disciplíne K1 kategórie do 23 rokov. V semifinále obsadila 5. priečku, keď trať absolvovala bez trestných sekúnd a na najrýchlejšiu Nemku Antoniu Plochmannovú stratila 2,69 s.



Medzi najlepšiu dvanástku sa nedostala Kristína Ďurecová, ktorej patrilo 18. miesto s mankom +9,70 (0) a ani Emanuela Luknárová, ktorá obsadila 24. pozíciu s odstupom +29,13 (2). V mužskej súťaži sa Slováci do finále neprebojovali. Filip Stanko skončil na 15. priečke so stratou +8,13 (0), Richard Rumanský obsadil 17. pozíciu s mankom +8,49 (0) a Matúš Štaffen bol na 22. mieste s odstupom +9,34 (0). Postupová hranica bola u žien na úrovni +6,75 a u mužov na +6,72.