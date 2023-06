Chlebová skončila vo finále C1 v Tacene na 7. mieste

Svetový pohár v slovinskom Tacene - C1, finále:



ženy: 1. Elena Liliková (Nem.) 101,97 s (0 tr. sekún),

2. Viktorija Usová (Ukr.) +3,30 (2),

3. Eva Alina Hočevarová (Slovin.) +6,03 (0),

4. Noemie Foxová (Austr.) +8,14 (0),

5. Ellis Millerová (V. Brit.) +8,49 (0),

6. Ana Satilová (Braz.) +10,52 (4),

7. Ivana CHLEBOVÁ +15,82 (2),... 9. Simona GLEJTEKOVÁ (obe SR) +30,25 (6)

Tacen 16. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome sa na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene neprebojovali na pódium v kategórii C1. Ivana Chlebová obsadila 7. miesto so stratou +15,82 s a dvoma trestnými minútami, Glejteková skončila deviata so šiestimi trestnými minútami a mankom +30,25 s na víťaznú Nemku Elenu Lilikovú.Chlebová sa predstavila vo finále Svetového pohára premiérovo. O jej osude rozhodol predovšetkým nepodarený prejazd bránkou číslo 10, na ktorej si pripísala "" a následne ju prúd odniesol z ideálneho smeru a do jedenástky sa musela vracať. Glejteková predviedla jazdu s množstvom chýb. Už za treťou bránou nechytila ideálnu vlnu a musela sa vrátiť do štvorky. Ani ďalšiu poprúdnu bránku desať netrafila na prvý pokus a následne zaznamenala dotyky na bránkach 11, 14 i 17.Lilková mala najlepší čas už v semifinále a vo finále zvíťazila presvedčivo. Pred druhou Ukrajinkou Viktorijou Usovou mala náskok 3,30 s a treťou domácou Evou Alinou Hočevarovou 6,03 s.