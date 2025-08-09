Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 9. august 2025Meniny má Ľubomíra
< sekcia Šport

Chochlíková bude bojovať o bronz, Švecová vo finále na 10. mieste

.
Na archívnej snímke slovenská reprezentantka v kickboxe a v thaiboxe Monika Chochlíková. Foto: TASR Martin Baumann

Úradujúca dvojnásobná majsterka sveta v tejto kategórii zvládla všetky tri kolá pomerom 10:9.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Čcheng-tu 9. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka v thajskom boxe Monika Chochlíková skončila na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu pred bránami finále. V semifinále kategórie do 54 kg podľahla Mexičanke Fernande Laure Burgosovej-Lopezovej 27:30.

Úradujúca dvojnásobná majsterka sveta v tejto kategórii zvládla všetky tri kolá pomerom 10:9. Chochlíková tak nepridá ďalšie zlato po triumfe spred troch rokov vo váhe do 51 kg. Bude však bojovať o bronz proti Anne Székelyovej z Maďarska. Súboj je na programe v nedeľu 10. augusta od 12.30 SEČ.

Rýchlostná kanoistka Romana Švecová sa časom kvalifikovala do finále maratónu na krátkej trati. V ňom dosiahla 19-ročná Slovenka čas 16:21,27 a za víťazkou Melinou Anderssonovou zo Švédska zaostala o viac ako minútu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto (zdá sa) naberá druhý dych

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život