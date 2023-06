Chochlíková neuspela vo štvrťfinále. Je to sklamanie, hovorí

Myslenice 25. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v thajskom boxe Monika Chochlíková neuspela na Európskych hrách v Poľsku už vo svojom úvodnom vystúpení. Vo štvrťfinále kategórie do 51 kg bola nad jej sily Turkyňa Gülistan Turanová, ktorá zvíťazila 30:27.



Zlatá medailistka zo Svetových hier 2022 Chochlíková nemala šťastie na žreb, hneď v úvodnom vystúpení narazila na úradujúcu majsterku sveta. "Od začiatku som sa nedostala do tempa a ťahala som za kratší koniec. Súperka ma dosť faulovala. Bola som aj prekvapená, že nedostala napomínania. Boxovanie po chrbte je v našom športe zakázané, zlomila ma tam tri či štyrikrát. Ja mám problémy s chrbtom a nebolo to nič príjemné. Som smutná a sklamaná. Od operácie som tvrdo trénovala a pripravovala sa na Európske hry. Bol to môj prvý turnaj, na ktorom som sa mohla v thajskom boxe predstaviť. V októbri ma čakajú svetové hry v bojových športoch, na ktorých by som chcela urobiť dieru do sveta," povedala pre olympic.sk Chochlíková.







b>Európske hry - thajský box:



ženy do 51 kg - štvrťfinále: Gülistan Turanová (Tur.) - Monika CHOCHLÍKOVÁ (SR) 30:27